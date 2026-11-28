Ante la llegada del verano y la previsión de lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño, el Gobierno de La Rioja intensificó las obras de infraestructura hídrica y los operativos preventivos en distintos puntos de la provincia. El plan se desarrolla en articulación con los municipios y contempla intervenciones para mejorar el abastecimiento de agua.

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En este contexto, la administración provincial apunta a garantizar la operatividad de las redes de distribución y minimizar los riesgos vinculados a eventuales crecidas. Según detalló el gobernador Ricardo Quintela a través de sus redes sociales, uno de los pilares centrales de este plan consiste en fortalecer y optimizar los sistemas de abastecimiento en todo el territorio. Los trabajos, a cargo del Ministerio de Agua y Energía junto a los municipios, incluyen además el recambio de bombas y la reparación de acueductos.

Para alcanzar dicha meta, los equipos técnicos ejecutan labores de recuperación de perforaciones, arreglo de acueductos y extensión del tendido actual. Estas obras resultan fundamentales para asegurar la continuidad del suministro hídrico ante el incremento de las temperaturas y el consecuente aumento en el consumo durante la temporada de verano.

Obras para garantizar el acceso al agua

El segundo eje estratégico se enfoca en prevenir inundaciones mediante el saneamiento y la limpieza de ríos y cauces, sumado al fortalecimiento de las defensas en aquellas zonas vulnerables al impacto de las precipitaciones. "Se tiene un compromiso claro: cuidar a las familias, garantizar el acceso al agua y proteger a las comunidades", afirmó el mandatario provincial respecto al alcance de estas medidas.

En sintonía con esa premisa, concluyó: "Por eso seguimos trabajando todos los días, con planificación y presencia en cada rincón de La Rioja, para dar respuestas y estar preparados ante los desafíos que vienen".

Preparativos ante las contingencias climáticas

Las acciones impulsadas tienen como principal objetivo prevenir y reducir los inconvenientes que suelen originarse a raíz del calor extremo y las intensas lluvias características de la temporada estival. Gracias al trabajo articulado y permanente con los distintos municipios, es posible desplegar operativos preventivos y de asistencia en múltiples puntos estratégicos del territorio provincial, y así atender las particularidades de cada región.

A través de esta planificación integral, el Gobierno de La Rioja busca asegurar la continuidad y el normal funcionamiento de las prestaciones básicas para la población, al tiempo que intenta mitigar el impacto de las posibles contingencias climáticas y emergencias en el transcurso de los próximos meses.