De cara al aumento de la demanda por el consumo de las familias y actividades productivas, el Gobierno de La Rioja despliega obras de infraestructura hídrica en distintos departamentos para mejorar el acceso al agua potable antes de la llegada del verano. Además la Provincia anunció tareas de prevención ante posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño.

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Los trabajos incluyen la recuperación de perforaciones, el recambio de bombas, la reparación de acueductos y la ampliación de redes de distribución. Las intervenciones son ejecutadas por el Ministerio de Agua y Energía, en coordinación con los municipios y por instrucción del gobernador Ricardo Quintela.

El objetivo es recuperar instalaciones que presentaban problemas de funcionamiento, ampliar la cobertura del servicio y mejorar la disponibilidad de agua en localidades y sectores rurales. El ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, destacó la importancia de anticipar estas tareas a los meses de mayor consumo y señaló que la coordinación con los gobiernos locales permite atender las necesidades particulares de cada comunidad.

Perforaciones y ampliaciones de redes

En Los Tres Pozos, un paraje ubicado a 16 kilómetros de la Capital, se puso en funcionamiento una perforación y se instaló una bomba sumergible para incrementar el caudal disponible. La obra beneficiará tanto a las familias como a los productores de la zona, donde la actividad hortícola necesita contar con agua para sostener los cultivos y ampliar la producción.

En Chepes, departamento Rosario Vera Peñaloza, los equipos técnicos realizaron el recambio de la bomba sumergible de la planta potabilizadora. El dispositivo permite abastecer los tanques elevados y mantener la presión del sistema de distribución. Los trabajos se desarrollan en articulación con el municipio que conduce la intendenta Laura Carrizo Arce.

También continúa la ampliación de la red de agua potable en Punta de los Llanos, departamento General Ángel Vicente Peñaloza. Las tareas incluyen la fusión de cañerías y la colocación de mangueras para extender el servicio hacia familias que viven en sectores alejados del casco urbano.

En Villa Castelli, departamento General Lamadrid, se ejecuta una obra para llevar agua a las viviendas del Plan Angelelli, en el barrio Bella Vista 2. El proyecto contempla la instalación de 2.100 metros de cañería de polietileno de alta densidad (PEAD), que permitirá conectar el sector con la perforación de la SAPEM y acompañar el crecimiento habitacional de la zona.

Reparaciones de acueductos y recuperación de fuentes

En el departamento Chilecito se realizan trabajos para mejorar la captación, conducción y distribución del recurso. En Miranda se retomó la construcción de drenes en una vertiente paralela al río, con la finalidad de fortalecer el suministro de agua durante los meses de verano.

Además, se llevan adelante reparaciones de acueductos y ampliaciones de redes en barrios y distritos del departamento, en coordinación con el municipio encabezado por Rodrigo Brizuela y Doria.

En Chañar, departamento General Belgrano, se realizaron tareas de desobstrucción y reparación del antiguo acueducto Olta-Chañar, que presentaba deterioro y pérdidas. La intervención incluyó el reemplazo de un tramo de cañería de asbesto cemento de 150 milímetros por una nueva conducción de 160 milímetros de diámetro, con el propósito de recuperar la operatividad del sistema y mejorar el transporte del agua.

Prevención ante posibles lluvias intensas

Además de las obras destinadas al abastecimiento, el Ministerio mantiene tareas preventivas en ríos y cauces de distintos departamentos, en articulación con los municipios, incluidos los del Valle del Bermejo.

Los trabajos comprenden limpieza de cauces, rectificación y encauce de ríos, junto con el acondicionamiento y refuerzo de defensas. Estas intervenciones buscan facilitar el escurrimiento del agua y reducir los riesgos de desbordes en sectores vulnerables, especialmente ante la posibilidad de precipitaciones intensas.

Las tareas forman parte del plan de contingencia provincial frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño y apuntan a proteger a las comunidades, los caminos y la infraestructura.

Scaglioni señaló que la planificación contempla tanto las necesidades de abastecimiento como la prevención de contingencias climáticas. En ese marco, la Provincia despliega equipos técnicos y recursos para fortalecer los sistemas de agua potable y preparar la infraestructura ante los desafíos de los próximos meses.