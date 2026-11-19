El Gobierno de La Rioja lleva adelante un conjunto de intervenciones en distintos departamentos para fortalecer la infraestructura hídrica, mejorar el acceso al agua potable y preparar los sistemas de distribución ante el aumento de la demanda durante el verano. Los trabajos incluyen la puesta en funcionamiento de perforaciones, el recambio de bombas, la reparación de acueductos, la ampliación de redes y la recuperación de fuentes de captación.

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En paralelo, el Ministerio de Agua y Energía desarrolla tareas preventivas en ríos y cauces, con limpieza, encauce y refuerzo de defensas ante posibles precipitaciones intensas asociadas al fenómeno de El Niño.

Las acciones se ejecutan por instrucción del gobernador Ricardo Quintela y en coordinación con los municipios. El ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, destacó la importancia de avanzar con las obras antes de la temporada de mayor consumo y señaló que el trabajo territorial permite responder a las necesidades específicas de cada comunidad.

Obras para ampliar el acceso al agua

Entre las intervenciones realizadas, en Los Tres Pozos, un paraje ubicado a 16 kilómetros de la Capital, se puso en funcionamiento una perforación y se instaló una bomba sumergible para incrementar el caudal disponible. La obra beneficiará tanto a las familias como a los productores de la zona, donde la actividad hortícola depende del acceso al agua para sostener los cultivos y ampliar la producción.

En Chepes, departamento Rosario Vera Peñaloza, los equipos técnicos concretaron el recambio de la bomba sumergible de la planta potabilizadora. El dispositivo permite abastecer los tanques elevados y mantener la presión del sistema de distribución. Los trabajos se realizan de manera articulada con el municipio que conduce la intendenta Laura Carrizo Arce.

También continúa la ampliación de la red de agua potable en Punta de los Llanos, departamento General Ángel Vicente Peñaloza. Allí, las tareas incluyen la fusión de cañerías y la colocación de mangueras para extender el servicio hacia familias que residen en sectores alejados del casco urbano.

En Villa Castelli, departamento General Lamadrid, se ejecuta otra ampliación destinada a las viviendas del Plan Angelelli, en el barrio Bella Vista 2. La obra contempla la instalación de 2.100 metros de cañería de polietileno de alta densidad (PEAD), que permitirán conectar el sector con la perforación de la SAPEM y acompañar el crecimiento habitacional de la zona.

Recuperación de fuentes y reparación de acueductos

En Chilecito, las intervenciones están orientadas a mejorar la captación, conducción y distribución del recurso. En la localidad de Miranda se retomó la construcción de drenes en una vertiente paralela al río, con el propósito de fortalecer el abastecimiento durante los meses de mayor demanda. Además, se realizan reparaciones de acueductos y ampliaciones de redes en barrios y distritos, en coordinación con el municipio encabezado por Rodrigo Brizuela y Doria.

Por otra parte, en Chañar, departamento General Belgrano, se realizaron trabajos de desobstrucción y reparación del antiguo acueducto Olta-Chañar, que presentaba deterioro y pérdidas. La intervención incluyó el reemplazo de un tramo de cañería de asbesto cemento de 150 milímetros por una nueva conducción de 160 milímetros de diámetro, con el objetivo de recuperar la operatividad del sistema y mejorar el transporte del agua.

Prevención ante posibles lluvias intensas

Junto con las obras de abastecimiento, el Ministerio mantiene tareas preventivas en ríos y cauces de distintos departamentos, incluidos los municipios del Valle del Bermejo. Los trabajos comprenden limpieza, rectificación y encauce, además del acondicionamiento y refuerzo de defensas para favorecer el escurrimiento del agua y reducir los riesgos en sectores vulnerables.

Estas intervenciones forman parte del plan de contingencia provincial ante posibles precipitaciones intensas vinculadas al fenómeno de El Niño. El objetivo es proteger a las comunidades, los caminos y la infraestructura frente a eventuales crecidas y anegamientos.

Scaglioni señaló que la planificación contempla tanto las necesidades de abastecimiento como la prevención de contingencias climáticas. En ese marco, la Provincia continúa desplegando equipos técnicos y recursos en distintos puntos del territorio para fortalecer los sistemas de agua y acompañar a las familias y a los sectores productivos durante el verano.