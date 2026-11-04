La Rioja avanza con obras hídricas para proteger a las comunidades ante posibles crecidas

El Gobierno de La Rioja avanza con las obras de encauzamiento del río en Balde de Pacheco, departamento General Belgrano, con el objetivo de reducir los riesgos de inundaciones y proteger a las comunidades y la infraestructura hídrica ante posibles crecidas.

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La intervención, que se realiza a través del Ministerio de Agua y Energía en articulación con el municipio, abarca aproximadamente cinco kilómetros y ya alcanzó un 50 % de ejecución. Los trabajos forman parte del plan provincial de contingencia ante posibles precipitaciones intensas asociadas al fenómeno de El Niño. Las tareas se desarrollan junto al gobierno municipal que conduce el intendente Juan Urbano.

La intervención responde a una situación que afecta a la zona durante los períodos de crecida: el río no contaba con un recorrido delimitado, por lo que el agua avanzaba por distintos sectores y ponía en riesgo tanto a los vecinos como a los acueductos y canales de riego.

Excavación del cauce y construcción de defensas

Para ordenar el escurrimiento, los equipos trabajan con maquinaria en la excavación del cauce y la construcción de una defensa lateral a lo largo del trazado previsto. El ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, informó que la obra registra un avance del 50 %.

También explicó que, una vez delimitado el recorrido del río, se continuará con la profundización de la excavación para contemplar el transporte de sedimentos y favorecer la durabilidad de la intervención. Scaglioni señaló que también se ejecutan tareas en el río Olta, donde se realizan trabajos de dragado y refuerzo de defensas para reducir los riesgos ante eventuales crecientes y desbordes.

Las intervenciones forman parte de la planificación impulsada por el gobernador Ricardo Quintela para acondicionar ríos y canales de riego en distintos puntos del interior de La Rioja. El objetivo es mejorar las condiciones de escurrimiento y disminuir la exposición de las comunidades y la infraestructura local durante la temporada de lluvias.

Más obras hídricas en la provincia

A mediados de octubre, el Gobierno de la provincia avanzó en la mejora del abastecimiento de agua potable en el interior provincial mediante la reparación de perforaciones y la ampliación de redes de distribución. En las localidades de Tama y Anchico se llevaron a cabo tareas de mantenimiento técnico que incluyeron el reemplazo de electrobombas sumergibles y arreglos eléctricos, para recuperar equipos clave de extracción y normalizar el suministro para las comunidades locales.

Por otro lado, en el departamento Chilecito se completó una obra de 2.100 metros de cañería en la localidad rural de Guanchín para incorporar al servicio a familias del lugar y dejar previstas conexiones a futuros terrenos habitables.

Asimismo, en un trabajo coordinado entre la provincia y el municipio, las autoridades proyectan nuevas infraestructuras hídricas en Miranda y la puesta a punto de una perforación en Nonogasta para optimizar la captación y conducción del recurso.