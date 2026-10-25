La Rioja avanza con obras hídricas en toda la provincia para mejorar el suministro provincial

El Gobierno de La Rioja avanza con obras de infraestructura hídrica en Chañarmuyo, departamento Famatina, para fortalecer el sistema de captación y conducción de agua destinado al riego de los productores locales y al consumo de la comunidad. Las tareas buscan mejorar el funcionamiento de las instalaciones y prevenir daños ante el inicio de la temporada de crecidas.

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A través de la ejecución del Ministerio de Agua y Energía, el ministro Adolfo Scaglioni supervisó el avance de los trabajos junto a funcionarios provinciales y municipales. Las intervenciones se concentran en la reconstrucción del muro de contención del río de Chañarmuyo y la colocación de nuevas parrillas de captación, estructuras que permiten conducir el agua hacia el sistema de riego y reducir el ingreso de sedimentos.

El operativo también comprende la limpieza del cauce del río y el mantenimiento del canal de riego que conecta Pituil con Chañarmuyo, una infraestructura importante para el aprovechamiento del recurso hídrico en la zona.

Reparaciones para prevenir daños ante las crecidas

El delegado de Aguas de la zona norte, Pedro Lasso, explicó que una de las prioridades es completar las reparaciones antes de las primeras crecientes estacionales. La planificación busca anticiparse a los efectos de las lluvias y evitar nuevos daños en las instalaciones de captación.

El año pasado, la fuerza del agua destruyó parte del muro de contención y de la parrilla de captación original, lo que hizo necesarias las tareas de reconstrucción que se desarrollan actualmente. Los trabajos incluyen la recuperación de las estructuras afectadas, la instalación de nuevos elementos de captación y el acondicionamiento del cauce y del canal de riego.

Estas acciones apuntan a mejorar la operatividad del sistema y reducir la vulnerabilidad de la infraestructura frente a las crecidas. El proyecto se coordina con la intendencia de Famatina y busca fortalecer la gestión del agua para las actividades productivas y las necesidades de la población de Chañarmuyo.

Además de mejorar las condiciones para el riego, las intervenciones apuntan a optimizar el funcionamiento de la planta potabilizadora de la comunidad. La reconstrucción de las instalaciones y el mantenimiento de los canales forman parte de las tareas destinadas a preservar la infraestructura hídrica y mejorar el aprovechamiento del recurso en la zona.

Mantenimiento vial en La Rioja

Además de las obras hídricas, vialidad provincial intensificó los trabajos de mantenimiento, bacheo, perfilado y limpieza de banquinas en rutas provinciales, caminos rurales y accesos de distintos puntos de la provincia para mejorar la transitabilidad.

Estas intervenciones se desplegaron en departamentos como Capital, Independencia, Castro Barros y Aimogasta, abarcando corredores clave como la Ruta Provincial N.º 3, la Ruta Provincial N.º 6, la Ruta Provincial N.º 25 y la ex Ruta Provincial N.º 38, además de la recuperación de los caminos de la Costa tras una competencia de rally.

El operativo también contempló la conservación de trayectos específicos y caminos vecinales, tales como el tramo entre los parajes Los Herrera, Los Sánchez y El Tala, los accesos entre Amana y la represa de La Puente, y la reparación parcial y despeje de derrumbes en el camino al Cerro de la Cruz.