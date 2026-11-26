La Secretaría de la Mujer y Diversidad de La Rioja realizará este martes 24 de noviembre una jornada para reflexionar sobre la violencia de género, los mandatos culturales y las dificultades que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos. El encuentro comenzará a las 19 en el Comedor Estudiantil e incluirá tres paneles y un espacio de intercambio.

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La actividad lleva por título “La violencia de género hoy” y se desarrollará bajo la consigna “Lo que hemos naturalizado y todavía no logramos transformar”. La propuesta se enmarca en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

La apertura institucional estará a cargo de la Secretaría de la Mujer y Diversidad, que presentará los objetivos y ejes del encuentro. La jornada propone abordar la distancia entre los derechos reconocidos y las condiciones necesarias para ejercerlos efectivamente.

Educación, autonomía y acceso a la justicia

El primer panel comenzará a las 19.15 y estará dedicado a la educación, la diversidad y la transformación cultural. Participarán la profesora Vanesa Navarro Martínez y la oficial ayudante Samantha Palacios.

Las expositoras analizarán los mandatos culturales, los estereotipos y los patrones que reproducen desigualdades de género. También abordarán el papel de la educación y los desafíos para construir instituciones libres de discriminación, basadas en el respeto y el reconocimiento de las identidades.

A las 19.45 se desarrollará el segundo panel, titulado “Lo que todavía nos falta transformar: autonomía y políticas públicas”. Estará a cargo de la Secretaría de la Mujer y Diversidad, con la participación de la subsecretaria Analía de Torres y la licenciada Stefania Bazán.

El intercambio se centrará en las violencias invisibilizadas, el control y la dependencia económica, así como en los obstáculos que dificultan la autonomía de las mujeres. También se discutirán los desafíos de las políticas públicas para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.

El tercer panel, previsto para las 20.15, estará dedicado a la justicia y contará con las doctoras Gisela Flamini y Elsa de la Vega. Allí se tratarán los avances normativos, el acceso a la justicia y el papel de la Defensa Pública en la protección integral de los derechos de las mujeres.

El encuentro finalizará a las 20.45 con un espacio para recuperar los aportes de los paneles y reflexionar sobre las transformaciones necesarias para superar las desigualdades.