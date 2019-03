La vicepresidenta Gabriela Michettiafirmó que recorre las calles de la Argentina y que la gente no les habla de economía. Además manifestó que sabe "lo que es la angustia de no llegar a fin de mes".

En una entrevista con el diario La Nacióndesde Madrid, la funcionaria manifestó que tiene grandes posibilidades de ganar la elección presidencial de 2019: "La gente quiere cambio y Cambiemos es la fuerza que mejor interpreta eso. No hay atajos. Aun con desencanto y desesperación, creo que la ficha que caerá será la del esfuerzo realizado y la necesidad de continuar en ese camino".

Ante la respuesta, la periodista Silvia Pisani le preguntó si no temían alejarse de la realidad. "No. Yo digo claramente que la dificultad existe. Yo sé lo que es la angustia de no llegar a fin de mes y sé lo que sufre la gente. Pero también ando por la calle, escucho lo que la gente me dice y sé que el debate en la Argentina es otro", respondió Michetti.

La vicepresidenta además explicó por qué piensa que la economía no es el tema de debate en la población: "En el fondo y después de todas las dudas, preguntas y desencantos, es la institucionalidad y la transformación que nos permitirán, al fin, tener una buena economía, inversiones y crecimiento".