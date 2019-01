SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich es cada vez más consultada por los medios hegemónicos y su nombre resuena para ser la compañera de fórmula de Mauricio Macri enlas próximas elecciones.

La funcionaria salió a respaldar la firma del decreto de necesidad y urgencia para avanzar con el proyecto de extinción de dominio y señaló que no le importa que la llamen "la Bolsonaro con pollera".

Un día después del anuncio presidencial sobre el decreto, Bullrich afirmó que la iniciativa es clave para la "lucha contra el narcotráfico". "Yo no puedo seguir luchando contra el narco si no les saco las cosas", explicó. "No es importante porque les saco el disfrute de los bienes mal habidos, sino porque les saco el capital de trabajo", indicó.

Además, señaló que "los narcotraficantes compran aviones no porque les guste volar, sino para transportar drogas". "Si no les damos golpes en la logística, se van a reconstruir", precisó en diálogo con radio La Red.

Consultada sobre qué suerte podría correr el decreto en el Congreso, donde en principio debe ser analizado por una comisión bicameral, advirtió: "Vamos a ver cuántos diputados o senadores son capaces de voltear una ley de este tipo, que le de vuelve a la sociedad y al Estado lo que todo tipo de crimen le ha sacado a la gente".

Sobre el final de la entrevista que le hizo el periodista Luis Novaresio, la ministra aseguró que no le importa que la llamen "la Bolsonaro con pollera", en referencia al flamante presidente de Brasil, ex militar que reivindica "la época gloriosa" de la dictadura brasileña, entre otras reverencias a la extrema derecha.

"Hace tres años que estoy acá. Nosotros decidimos un modelo de seguridad bastante antes de la asunción del presidente de Brasil", explicó. "Nuestro proyecto de seguridad es previo a lo que Bolsonaro ha planteado", agregó. Y concluyó: "No me importa (la comparación), estoy grande, me ofenden pocas cosas".