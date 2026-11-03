Qué es de la vida de Adriana Esteves, "Carminha" en Avenida Brasil

Adriana Esteves alcanzó el reconocimiento internacional con su interpretación de Carminha en Avenida Brasil, la exitosa telenovela brasileña estrenada en 2012.

A 14 años del estreno de Avenida Brasil, Adriana Esteves sigue siendo una de las actrices más reconocidas de la televisión brasileña. Su interpretación de Carminha conquistó al público argentino y dejó escenas inolvidables. Sin embargo, su carrera no se detuvo con aquel éxito y sumó nuevos desafíos profesionales.

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Adriana Esteves después de Avenida Brasil: una carrera llena de éxitos

Tras el fenómeno internacional de Avenida Brasil en 2012, Adriana Esteves continuó vinculada a Globo y amplió su recorrido con personajes de diferentes géneros. Lejos de quedar encasillada en la villana que protagonizó uno de los enfrentamientos más recordados de la ficción, la actriz demostró su versatilidad en nuevas producciones.

En 2015 participó en Felizes para Sempre? y Babilônia, dos proyectos que formaron parte de su etapa posterior al éxito de Carminha. Un año más tarde llegó uno de los desafíos más importantes de su trayectoria reciente: Justiça.

En esta producción asumió un registro dramático diferente, con una interpretación que volvió a llamar la atención de la crítica. Su trabajo le valió una nueva nominación al Emmy Internacional en la categoría de mejor actriz, un reconocimiento que reafirmó su prestigio dentro de la industria audiovisual brasileña.

Os Outros: el último proyecto de Adriana Esteves en televisión

La actividad profesional de Adriana Esteves continúa vigente. El 9 de abril de 2026, la actriz regresó a las pantallas con la tercera temporada de Os Outros, la serie estrenada a través de Globoplay.

En esta ficción volvió a ponerse en la piel de Cibele, una madre que escapa junto a su hijo hacia una comunidad serrana y adopta una identidad diferente con la intención de empezar una nueva vida. El personaje atraviesa una nueva etapa de su historia y también presenta cambios físicos, entre ellos un corte de cabello más corto que en las temporadas anteriores.

Su participación en la producción confirma la continuidad de una carrera que, después de más de tres décadas, sigue sumando personajes y propuestas. La actriz logró construir un camino propio más allá de la repercusión internacional que tuvo Avenida Brasil.

La vida familiar de Adriana Esteves: su matrimonio con Vladimir Brichta

En el plano personal, Adriana Esteves mantiene un perfil mucho más reservado. Desde 2006 está casada con el actor Vladimir Brichta, con quien tuvo a Vicente.

Su familia también está integrada por Felipe Ricca, hijo de la actriz y de su anterior pareja, Marco Ricca, y Agnes Brichta, hija de Vladimir y de la fallecida cantante Gena Karla Ribeiro. La intérprete considera a los tres como sus hijos, un vínculo familiar que destacó públicamente en distintas oportunidades.

Esa decisión de preservar su intimidad también se refleja en su relación con las redes sociales. A diferencia de muchas figuras del espectáculo, no tiene cuentas personales en Instagram. Según explicó, la exposición digital podría generarle malestar y convertirse en una distracción de sus prioridades.

Adriana Esteves y Vladimir Brichta están casados desde 2006 y formaron una familia ensamblada junto a sus tres hijos: Vicente, Felipe y Agnes.

Felipe Ricca, el hijo de Adriana Esteves que sigue sus pasos artísticos

Otra noticia vinculada a la familia llegó en septiembre de 2026, cuando se conoció que Felipe Ricca se graduó en la Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), una institución de formación artística de Brasil.

El joven comenzó a desarrollar su propio recorrido profesional y ya participó en producciones audiovisuales como Pedaço de Mim y la nueva versión de Vale Tudo, estrenada en 2025.

Así, mientras Felipe inicia su camino en el mundo de la actuación, Adriana Esteves continúa trabajando frente a las cámaras y mantiene el bajo perfil que caracteriza su vida fuera de los estudios. A 14 años de interpretar a Carminha, su trayectoria demuestra que aquel personaje fue un punto destacado de una carrera que todavía tiene nuevos capítulos por delante.