Un clásico que siempre vuelve: de qué trata la novela brasileña que arrasa en Amazon Prime

Avenida Brasil es uno de los títulos más vistos de la plataforma Amazon Prime Video. La recordada novela aún causa furor con su atrapante trama que cuenta la historia protagonizada por Cauã Reymond tuvo su mayor auge en Argentina durante 2013 y muchos de aquellos espectadores reven la serie en la mencionada plataforma.

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Creada y escrita por João Emanuel Carneiro, la trama de Avenida Brasil cuenta con las actuaciones protagónicas de Débora Falabella, Adriana Esteves, Murilo Benício, Cauã Reymond y Marcello Novaes. Estas figuras principales fueron acompañadas por un elenco integrado por Vera Holtz, José de Abreu, Eliane Giardini, Marcos Caruso y Heloísa Périssé.

La historia inicia su desarrollo en el Río de Janeiro de 1999, cuando el maestro mayor de obras Genésio Fonseca (Tony Ramos), contrae matrimonio con Carmen Lucía "Carminha" Moreira de Souza, una mujer en apariencia afectuosa que solo busca apoderarse de sus ahorros. La pequeña Rita intenta alertar a su padre sobre la verdadera naturaleza de la villana, pero el destino da un giro trágico cuando Genésio muere atropellado en la conocida arteria vial por Jorge "Tifón", una estrella de fútbol del Flamengo interpretada por Murilo Benício.

Abrumado por la culpa del accidente, el deportista busca ayudar a la viuda sin sospechar las manipulaciones previas de la mujer. Carminha aprovecha el escenario para seducir al futbolista y asegurar su ascenso social, mientras que con la complicidad de su amante Max abandona a la niña en un basural. Es en ese entorno adverso donde la pequeña crece fortaleciendo un profundo deseo de venganza, dando inicio a uno de los relatos dramáticos más atrapantes de la pantalla chica.

Avenida Brasil.

Elenco de Avenida Brasil