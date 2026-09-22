Final explicado de "Reacher", temporada 4 de la serie de Prime Video

La serie Reacher, basada en las novelas de Lee Child y protagonizada por Alan Ritchson, sigue la historia de Jack Reacher, un exinvestigador de la Policía Militar de los Estados Unidos que recorre el país sin rumbo fijo. Sin equipaje ni ataduras, Reacher se ve envuelto en conspiraciones criminales donde utiliza su capacidad analítica y su fuerza física para resolver casos que las autoridades ignoran. La cuarta temporada adapta la novela Gone Tomorrow (Sin mañana), situando la acción en Nueva York. La trama inicia cuando Reacher presencia el suicidio de una empleada del Pentágono en el metro, hecho que lo introduce en una red de espionaje, secretos militares y células terroristas.

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El desenlace de la cuarta temporada de Reacher

El episodio final de la cuarta temporada resuelve el conflicto central centrado en la venta de datos clasificados. Reacher localiza el escondite de Lila Hoth y sus colaboradoras antes de que liberen una carga tóxica de químicos. Al quedar sin municiones en su arma de fuego, el protagonista sostiene un combate cuerpo a cuerpo con armas cortantes frente a Lila y su entrenadora.

Durante la confrontación, Reacher sufre múltiples heridas penetrantes y una pérdida de sangre. Su supervivencia posterior se debe a las gruesas cicatrices queloides de su torso, formadas por suturas irregulares recibidas durante su servicio militar, las cuales bloquean la profundidad de las estocadas e impiden que las hojas alcancen sus órganos vitales. Tras abatir a la primera atacante, Reacher estrangula a Lila Hoth. En paralelo, sus aliados neutralizan a los subordinados restantes; Jacob hiere a Amisha en el hombro y la entrega a las autoridades policiales para su procesamiento judicial.

El cierre de la trama ocurre cuando Reacher recupera el dispositivo digital con la evidencia de la Operación Mongoose. En lugar de entregarlo al gobierno, le cede la memoria al periodista Russell Plum para su publicación, asegurando la divulgación pública de las maniobras militares encubiertas.

"Reacher", serie de acción. (Crédito de foto: Prime Video)

¿Habrá quinta temporada de Reacher en Prime Video?

La continuidad de la producción está confirmada por Prime Video. El servicio de transmisión anunció oficialmente la renovación de la serie para una quinta temporada antes del estreno de la cuarta entrega, e inició los trabajos de producción con Alan Ritchson nuevamente en el rol protagónico.

Esta quinta temporada adaptará la novela Make Me (Oblígame), publicada por Lee Child en 2015. La trama traslada al personaje a una localidad rural donde descubre una organización criminal dedicada a operar dentro de la red oscura, abriendo un nuevo capítulo en sus viajes por Estados Unidos.