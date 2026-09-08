Revelación histórica a 25 años del 11-S: la dramática verdad que ocultó Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este martes que ordenará publicar "miles de documentos" ocultos que revelaron que el aire de la Zona Cero de los atentados del 11 de septiembre de 2001 era altamente "tóxico". Lo confirmó durante una conferencia de prensa, en la que advirtió que se divulgarán solamente hoy "más de 170.000 páginas de registros municipales" que comprueban "cómo se encontró amianto en todos los lugares examinados". Además compartió en un posteo en su cuenta de X el link donde ya están disponibles.

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"Son documentos que muestran lo que la ciudad sabía sobre el aire tóxico alrededor de la Zona Cero, cuándo lo supo y cómo actuó para limitar su responsabilidad", aseguró Mamdani durante una conferencia de prensa este mismo martes, cuando faltan apenas unos días para que se cumplan 25 años del atentado, acompañado por supervivientes y familiares.

El alcalde advirtió que se divulgarán más de 170.000 páginas de registros municipales que muestran, entre otras cosas "cómo se encontró amianto prácticamente en todos los lugares examinados". Señaló además que esta será la primera tanda de documentos, mientras que adelantó que se compartirán más durante los próximos meses en una página web creada para ello.

"La única información omitida será la información de identificación personal y las evaluaciones de seguridad de edificios del Bajo Manhattan que, de publicarse hoy, todavía podrían plantear riesgos de seguridad. Nada más será censurado", prometió el intendente neoyorkino.

La divulgación de los archivos marca el final de lo que fueron las dos demandas contra la ciudad de la organización Health Watch, que demandó a la localidad estadounidense por los "años de restricciones para acceder a información sobre la calidad del aire" y las preocupaciones de salud relacionadas con el atentado. Aseguran que miles de personas vivieron, trabajaron o estudiaron cerca de la Zona Cero tras los atentados, región que provocó enfermedades durante años a la población civil.

"Miles de trabajadores siderúrgicos, bomberos y empleados de oficina recuerdan el 11 de septiembre cada vez que respiran con dificultad, que tienen que tomarse una pastilla y que tienen recibir otra dosis de quimioterapia", agregó Mamdami al final de la conferencia.

Donde estarán publicados los archivos del 11-S

El alcalde neoyorkino publicó, minutos después de la conferencia de prensa, un tuit en el que agregó información respecto del blanqueo de información sobre los atentados del 11 de septiembre. Afirmó que "los neoyorkinos, durante años, han sido negados e ignorados. Eso termina hoy. Mi administración está lanzando un portal en línea gratuito para documentos relaciones con el 11/9 y liberará las primeras 170.000 páginas hoy mismo".

Inmediatamente después, agregó el URL de la página del gobierno de Nueva York en el que están publicados los archivos. "Estos registros prueban lo que las familias y los primeros respondedores han sabido desde hace mucho: el gobierno de la Ciudad sabía que las condiciones alrededor de Ground Zero eran peligrosas y sin embargo mintió a los neoyorquinos", agregó el alcalde, y sumó: "Miles pagan el precio por esto. Llevan las secuelas de ese día cada vez que luchan por respirar o visitan al médico. Más personas han muerto por enfermedades relacionadas con el 11/9 que las que fueron asesinadas en el mismo día".

"Mientras conmemoramos veinticinco años desde el 11 de septiembre, nuestro voto de Nunca Olvidar no flaqueará. Recordaremos —y honraremos— a aquellos que hemos perdido con la rendición de cuentas y la honestidad que merecen", remató el jefe de gobierno local.