Kicillof viaja a Nueva York para fortalecer su armado política y en busca de inversiones para PBA

El gobernador, Axel Kicillof, viajará este lunes a la tarde a Nueva York con una agenda que busca fortalecer su armado político y además atraer nuevos inversores para la provincia de Buenos Aires. Lo acompañarán los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Economía, Pablo López; de Comunicación, Jesica Rey; el subsecretario de Relaciones Internacionales, Juan Manuel Padín; y Cecilia Nicolini, asesora del Ministerio de Economía bonaerense. El dirigente estará en la misma ciudad que el presidente Javier Milei pero en esta ocasión no se cruzarían en ninguna de las actividades que tienen.

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La comitiva estará dos días y, entre las principales actividades, compartirá un desayuno con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente de España, Pedro Sánchez. El martes por la mañana, el mandatario tendrá un encuentro con Fondos de Inversión institucionales. Según detalló Bianco en conferencia de prensa, la reunión será con “tenedores de bonos de la provincia de Buenos Aires y otros que quieren invertir acá”. El objetivo es conseguir fondos para el territorio bonaerense que puedan fortalecer la industria y el trabajo.

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Además mantendrá una reunión con representantes de más de 20 empresas estadounidenses vinculadas a distintos sectores como son energía, petróleo y gas, minería, comercialización de granos, biotecnología y servicios tecnológicos, entre otros.

Y finalmente, a las 16 horas de allá, participará de la jornada “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”, en The New School. Será “una mesa redonda de alto nivel”, explicó el ministro.

La segunda jornada arrancará con la actividad política de mayor relevancia en el itinerario. El Gobernador mantendrá un desayuno de alto nivel ofrecido por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la residencia del alcalde. Si bien no se conocen qué otros referentes estarán, se sabe que estarán presentes representantes de distintos países que participarán de la Asamblea General de la ONU. Finalmente dará una conferencia abierta organizada por el Instituto de Estudios latinoamericanos de la Universidad de Columbia.

Su paso en la ciudad en 2025

El 24 de septiembre del año pasado, el gobernador disertó en la cumbre "Democracia siempre", un evento paralelo a la Asamblea General de la ONU. En dicho espacio fueron de la partida los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; el entonces de Chile, Gabriel Boric; de Colombia, Gustavo Petro; y el actual de Uruguay, Yamandú Orsi, mientras que en representación de los Estados Unidos estuvo el senador, Bernie Sanders.

En esa oportunidad, el dirigente participó de un evento en honor al fallecido presidente “Pepe” Mujica, y es organizado por el Congreso Panamericano, la Universidad de Nueva York y el Foro de la Iniciativa Mujica. Dicho encuentro fue la continuación de una cumbre que se realizó en Santiago de Chile en julio pasado, y en donde participaron los Jefes de Estado de España, Chile, Colombia, Brasil y Uruguay.