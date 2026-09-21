Kicillof: "Estamos trabajando para ganarle a Milei pero también tener una propuesta mucho más amplia"

Tras el acto en Avellaneda, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo que "están trabajando para ganarle a Milei" pero remarcó que están enfocados en "tener una propuesta mucho más amplia" de cara a las elecciones 2027.

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El gobernador bonaerense planteó la necesidad de articular una fuerza política amplia que trascienda al peronismo y permita ofrecer una alternativa de cara a 2027. También cuestionó el modelo económico del Gobierno y advirtió sobre sus efectos en la industria, la ciencia y la estructura productiva.

Kicillof señaló además que todavía no considera que sea el momento de formalizar candidaturas. “Yo planteé mi punto de vista, me parece que falta para anunciar, formalizar candidaturas”, sostuvo, aunque destacó el trabajo que viene realizando el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para construir una alternativa política.

“Estamos trabajando para ganarle a Milei, pero estamos trabajando también para tener una propuesta para todos los sectores mucho más amplia, decía, más amplia que el peronismo”, afirmó.

La advertencia por una continuidad de Milei

Uno de los principales ejes de su discurso fue la posibilidad de que el actual Presidente continúe en el poder durante otro mandato. “Hay una obligación, ¿no?, que hay una misión que tenemos que cumplir, porque cuatro años más de Milei, y tiene que entenderlo todo el mundo, cuatro años más de Milei son una calamidad enorme”, sostuvo Kicillof.

El gobernador también rechazó la idea de que una eventual alternativa política pueda surgir únicamente como consecuencia del malestar social. “Una alternativa a Milei no se construye automáticamente, mecánicamente por el descontento que generan sus políticas”, advirtió.

Según planteó, el escenario actual también puede generar “desmovilización” y “desmotivación”, por lo que consideró necesario avanzar activamente en una construcción política. “No me interesa una construcción a control remoto”, afirmó, al defender una propuesta que, según explicó, debe tener un carácter participativo.

Producción y trabajo como prioridades

Al referirse al eventual programa de una futura alternativa política, Kicillof evitó anticipar medidas concretas y puso el foco en definir primero una orientación general.

“Me parece que no deberíamos entretenernos tanto en poner en concreto hablar de qué se va a hacer los primeros días. Hay que ver un poco qué es lo que está pasando”, señaló.

En cambio, sostuvo que sí pueden establecerse prioridades. “Creo que se puede hablar con mucha seriedad más que de los instrumentos concretos de la orientación. Eso sí, la orientación, el rumbo y obviamente, por supuesto, las prioridades. Las prioridades tienen que ser la producción, el trabajo”, afirmó. El gobernador vinculó ese planteo con las políticas que desarrolla en la provincia de Buenos Aires y cuestionó el rumbo económico nacional.

Críticas al modelo económico de Milei

Kicillof sostuvo que el Gobierno está impulsando una transformación de la estructura productiva argentina que, según su interpretación, apunta hacia una economía más dependiente de la exportación de materias primas.

“Lo que está haciendo el gobierno de Milei es lo peor que se puede hacer”, afirmó, y cuestionó particularmente las políticas vinculadas con la industria, la ciencia y la tecnología.

En esa línea, sostuvo que el actual modelo implica “un intento de primarizar la economía” y explicó que, desde su perspectiva, el objetivo es convertir al país en una economía orientada principalmente a la extracción y exportación de recursos sin suficiente elaboración.

El gobernador comparó esa orientación con el antiguo modelo agroexportador y afirmó que el esquema actual incorpora sectores como la minería y los hidrocarburos. “En el modelo de Milei de primarización, de dependencia, de una economía extractiva, sin valor agregado, bueno, parece poder prescindir completamente de la universidad, de sus científicos, de la innovación tecnológica”, cuestionó.

El RIGI y las inversiones extranjeras

Otro de los puntos abordados por Kicillof fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El gobernador cuestionó el esquema de beneficios y consideró que se está utilizando para favorecer a determinados sectores sin suficientes condiciones para las empresas. “Están usando este RIGI en este momento para beneficiar a sectores arbitrariamente sin ninguna contraprestación”, sostuvo.

También cuestionó el nivel de inversión extranjera directa durante la gestión de Milei y afirmó que es “paupérrima” en comparación con otros períodos y con países de la región como México y Brasil.

Sobre los proyectos anunciados bajo el RIGI, Kicillof puso en duda la magnitud de los capitales efectivamente ingresados al país. “Los RIGI anuncian 100.000 millones de dólares y la verdad que hasta donde tengo entendido entraron mil y pico”, afirmó.