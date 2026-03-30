El día que el joven Jonatan Viale defendió a Cristina y Kicillof por recuperar YPF: "Que no nos tomen por tontos"

La editorial donde Viale apoyó a Kicillof y Cristina.

En medio del impacto que generó el reciente fallo judicial internacional vinculado a la expropiación de YPF, en las últimas horas se viralizó un antiguo editorial del periodista Jonatan Viale, emitido varios años atrás, donde analizaba el contexto internacional que rodeaba la recuperación de la petrolera. El video, correspondiente a una columna televisiva realizada durante el debate político por la estatización de la empresa en 2012.

En el editorial, Viale planteaba una mirada geopolítica sobre el conflicto entre Argentina y las potencias internacionales."Maquiavelo decía que no hay príncipes malos y príncipes buenos. Hay príncipes poderosos y príncipes débiles", comenzó diciendo en su columna. "Lo mismo decía Marx: no hay estados buenos y estados mas o bueno malos. Hay estados poderosos y estados débiles", continuo.

Más adelante, el conductor señalaba las tensiones diplomáticas que generó la decisión argentina: "Creeme que no es casual que los imperios más poderosos de los últimos tres siglos estén molestos con nosotros", dijo y analizó la situación que Argentina tenía con España en ese momento: "Ahora España nos dice ladrones, por querer recuperar el petroleo. Fueron empresas españolas las que, el los últimos años, vaciaron nuestros recursos".

El día que Axel Kicillof y Cristina Kirchner recuperaron YPF.

En esa misma linea, dentro de su columna en aquellos años, Viale señalaba las consecuencias diplomáticas con España: " No nos pongamos nerviosos si ahora España nos amenaza con quebrar relaciones. Son cosas que pasan en la diplomacia".

"Que tampoco nos tomen por tontos", dijo y cerraba su argumentación cuestionando el esquema previo a la expropiación: "Y seguir subsidiando a una mega trasnacional, como Repsol YPF , que hasta ahora ganaba".