Musical "Come From Away" y producciones del Cervantes lideran nominaciones a los premios ACE

El musical “Come From Away” lidera con 13 posibilidades las aspiraciones a los Premios ACE, mientras que dos producciones del Teatro Nacional Cervantes (“La comedia es peligrosa” y “Familia No Tipo y la Nube Maligna”) acumulan 17 nominaciones de acuerdo a la nómina revelada hoy por la Asociación Cronistas del Espectáculo.

Las candidaturas a los Premios ACE corresponden a las temporadas 2021-2022, cuya entrega de diplomas y el lugar y fecha de premiación serán dados a conocer en breve por la entidad.

La que sigue es la lista de rubros y nominaciones:

-Autora/Autor: Ariana Harwicz por “Precoz”; Betty Gambartes y Diego Vila por “¿Quién es Clara Wieck”; Florencia Aroldi por “Scalabrini Ortiz”; Hugo Barcia por “Camille, la maldita”; Mariano Tenconi Blanco por “Las cautivas”.

-Drama: “El beso de la mujer araña” de Manuel Puig; “El recurso de amparo” de Laura Oliva; “Juana Vive” (basado en el libro “Proceso a Juana Azurduy”, de Andrés Lizarraga); “Vassa” de Máximo Gorki.

-Actriz en drama: Alejandra Darín por “Scalabrini Ortiz”; Annie Dutoit Argerich por “¿Quién es Clara Wieck?”; Julieta Díaz por “Precoz”; Lorena Vega por “Las cautivas”; Luisa Kuliok por “Juana Vive”; Sofía Gala Castiglione por “Closer”.

-Actor en drama: Humberto Tortonese por “Vassa”; Juan Gil Navarro por “Closer”; Oscar Giménez por “El beso de la mujer araña”; Marcos Montes por “El recurso de amparo”; Pablo Pieretti por “El beso de la mujer araña”; Pablo Razuk por “Scalabrini Ortiz”.

Dirección de Drama: Betty Gambartes por “¿Quien es Clara Wieck?”;

Javier Daulte por “El recurso de amparo”; Lorena Vega por “Precoz”; Mariano Tenconi Blanco por “Las cautivas”; Sebastian Berenguer por “Scalabrini Ortiz”; Valeria Ambrosio por “El beso de la mujer araña”.

-Comedia: “Dos locas de remate” de Ramón Paso; “El reproche” de Víctor Hugo Morales; “Inmaduros” de Juan Vera y Daniel Cúparo;

“La comedia es peligrosa” de Gonzalo Demaría; “La Pipa de la Paz” de Alicia Muñoz; “Laponia” de Cristina Clemente y Marc Angelet; “Los Perros” de Nelson Valente; “Mi madre, mi novia y yo” de Mechi Bove.

-Actriz en Comedia: Betiana Blum por “La pipa de la paz”; Graciela Tenenbaum por “Mi madre, mi novia y yo”; Laura Oliva por “Laponia”; María Fiorentino por “Los Perros”; Paola Barrientos por “La comedia es peligrosa”; Soledad Silveyra por “Dos locas de remate”; Verónica Llinás por “Dos locas de remate”.

-Actor en Comedia: Adrián Suar por “Inmaduros”; Claudio Rissi por “Los perros”; Diego Peretti por “Inmaduros”; Fernán Mirás por “Art”;

Jorge Suárez por “Laponia”; Sebastián Presta por “Mi madre, mi novia y yo”; Sergio Surraco por “La pipa de la Paz”

-Dirección de Comedia: Ciro Zorzoli por “La comedia es peligrosa”; Diego Reinhold por “Mi madre, mi novia y yo”; Manuel González Gil por “Dos locas de remate”; Mauricio Dayub por “Inmaduros”; Nelson Valente por “Laponia”; Ricardo Darín y Germán Palacios por “ART”.

-Actriz y actor de reparto en Drama y/o Comedia: Carla Pandolfi por “Inmaduros”; Fernanda Metilli por “Inmaduros”; Horacio Acosta por “La comedia es peligrosa”; Mariano Mazzei por “La comedia es peligrosa”; Patricia Echegoyen por “Inmaduros”; Roberto Castro por “La comedia es peligrosa”.

-Actuación femenina en obra para un solo personaje: Eleonora Wexler por “Mary para Mary”; Marcela Ferradas por “Yuna soy yo”; María Seghini por “Juana la Loca”; Marta Lubos por “A Margarita”; Raquel Ameri por “Rota”; Zuleika Snal por “Camille la maldita”.

-Actuación masculina en obra para un solo personaje: Daniel Casablanca por “Discepolín fanático arlequín”; Horacio Roca por “Tibio”; Julio Feld por “Partido homenaje”; Marcos Montes por “El hombre de acero”; Pablo Finamore por “Olvídate del Matadero”; Pompeyo Audivert por “Habitación Macbeth”.

-Espectáculo de Humor: “Carne de crítica 20 años es mucho” por Claudio Pazos, Carlo Argento y Francisco Pesqueira; “Perdón” de y por Andrés Caminos y Gadiel Sztryk, Los Sutottos; “Qué hace una chica como yo en una edad como esta” por Gabriela Acher; “El método Moldavsky” por Roberto Moldavsky.

-Musical: “Al bárbaro le doy paz” de Pablo Gorlero; “Así vuelvo” de Alejandro Lavallén, Aníbal Pachano y Georgina Tirotta; “Come From Away” de Irene Sankoff y David Hein; “Del barrio la mondiola” de Jorge Lorenzo; “Madres” de Sue Fabisch; “Pura sangre, el amor es un Monstruo” de Jorgelina Aruzzi.

-Actuación femenina en musical: Ana María Cores por “Lejano resplandor de luna”; Griselda Siciliani por ”Pura sangre, el amor es un monstruo”; Josefina Scaglione por “Drácula”; Marisol Otero por “Come FronAway”; Melania Lenoir por “Come Fron Away”; Sabrina Garciarena por “Madres”.

-Actuación masculina en musical: Aníbal Pachano por “Así vuelvo”;

Carlos Ledrag por “Del barrio la mondiola”; Edgardo Moreira por “Com From Away”; Julián Pucheta por “Al bárbaro le doy paz”; Pablo Sultani por “Come From Away”; Sebastian Holz por “Come From Away”.

-Dirección de musical: Aníbal Pachano y Georgina Tirotta por “Así vuelvo”; Carla Calabrese por “Come From Away”; Jorgelina Aruzzi y Carlos Casella por “Pura Sangre”; Leonardo Nápoli por “Lejano resplandor de luna”; Mecha Fernández por “Del barrio la mondiola”; Pablo Gorlero por “Al bárbaro le doy paz”.

-Dirección musical: Ángel Mahler por “Drácula”; Gustavo Calabrese por “Así vuelvo”; Carlos Gianni por “Mi don imaginario”; José Luis Castiñeira de Dios por “Lejano resplandor de luna”; Santiago Rosso por “Come From Away”; Teo López Puccio por “Familia no tipo y la Nube Maligna”.

-Espectáculo de Teatro Alternativo: “Babel cocina” de Patricia Suárez y Rita Terranova; “Cosméticos “ de Bernardo Carey; “Los otros Duarte” de Gastón Quiroga; “Luz testigo “ de Javier Daulte; “Pajarita” de Guillermo Parodi ( del Pueblo); “Stefano” de Armando Discépolo. -Actuación femenina en Teatro Alternativo: Cecilia Sgariglia por “Los otros Duarte”; Elena Petraglia por “Stefano”; Lorena Szekely por “Pajarita”; Marita Ballesteros por “Torna amore”; Roxana Randon por “Cosméticos”; Victoria Almeida por “Como una perra en un descampado”.

-Actuación masculina en Teatro Alternativo: Daniel Miglioranza por “Las mujeres del general”; Jorge Paccini por “Stefano”; Norberto Gonzalo por “Stefano”; Pablo Mariuzzi por “Pajarita”; Ramiro Delgado por “Luz testigo”; Rubén Stella por “La revancha”.

Dirección en Teatro Alternativo: Guillermo Parodi por “Pajarita”; Helena Tritek por “Suite Chejov”; Marcelo Velásquez por “Los otros Duarte”; Osmar Núñez por “Stefano”; Rita Terranova por “Babel Cocina”; Sebastián Irigo por “Torna amore”.

-Espectáculo infantil: “Cuentos y canciones de María Elena Walsh” de Chacho Garabal; “Desenchufados-Atrapados en las redes” de Flor Yadid y Ariadna Faerstein; “El Gato con Botas” de Chacho Garabal; “Familia No Tipo y la Nube Maligna” de Mariana Chaud y Gustavo Tarrío; “Mi Don imaginario” de Pablo Gorlero; “Sueño” de Emiliano Dionisi.

-Coreografía: Agustín Pérez Costa por “Come From Away; Georgina Tirotta por “Así vuelvo”; Luciana Acuña por “Familia no tipo y la Nube maligna”; María Maxwell por “Madres”; Marina Szvartzman por “Al bárbaro le doy paz”; Mecha Fernández por “Del barrio la mondiola”.

-Escenografía: Cecilia Zuvialde por “Vassa”; Diego Siliano por “La comedia es peligrosa”; Gastón Jouvert por “¿Quién es Clara Wieck?”;

Jorge Ferrari por “Inmaduros”; Mariana Tirantte por “Familia no tipo y la Nube Maligna”; Tadeo Jones por “Come From Away”.

-Iluminación: Belén Rivero por “Vassa”; David Seldes por “¿Quién es Clara Wieck?”; Eli Sirlin por “La comedia es peligrosa”; Gonzalo González por “Come From Away”; Horacio “Chino” Novelle por “Habitación Macbeht”; Matías Canoni y Favio Cuello por “Así vuelvo”.

-Música original: Ana Foutel por “Juana la Loca”; Carmen Baliero por “Vassa”; Gaby Goldman por “Laponia”; José Luis Castiñeira de Dios “Lejano resplandor de luna”; Marcelo Katz por “La comedia es peligrosa”; Sergio Vainikoff por “Scalabrini Ortiz”.

-Vestuario: Alejandro Mateo por “Scalabrini Ortiz”; Endi Ruiz por “Familia no tipo y la Nube Maligna”; Graciela Galán por “¿Quién es Clara Wieck?”; Julio Suárez por “La comedia es peligrosa”; Laura Singh por “Laponia”; Magda Banach por “Vassa”.

-Revelación femenina y masculina: Argentino Molinuevo por “Come From Away”; Greta Halperin por “Familia no tipo y la Nube Maligna”;

Macarena Del Mastro por “Somos nosotros”; Patricio Gonzalo por “Stéfano”.

-Producción: Ángel Mahler por “Drácula”; Complejo Teatral de Buenos Aires por “¿Quién es Clara Wieck?”; Sebastian Blutrach por “Laponia” y “Los perros”; Suar&Laviaguerre por “Inmaduros”; Teatro Nacional Cervantes por “La comedia es peligrosa” y “Familia no tipo y la Nube Maligna”; The Stage Manager por “Come From Away”.

Con información de Télam