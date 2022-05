"Jauría" vuelve al Picadero por cuatro únicas funciones con entradas desde 500 pesos

"Jauría", la multipremiada pieza de teatro documental de Jordi Casanovas basada en la violación grupal en España protagonizada por Vanesa González y dirigida por Nelson Valente, ofrecerá desde el domingo 15 de mayo cuatro únicas funciones en el porteño Teatro Picadero con entradas accesibles desde 500 pesos.

Ganadora de tres Premios ACE (a la Mejor Obra Dramática, Mejor Actriz y Mejor Dirección), la pieza fue estrenada en España a partir de las transcripciones del juicio a "La manada" que tuvo lugar entre 2017 y 2019, con fragmentos de las declaraciones de acusados, denunciante, jueces y fiscal publicadas en diversos medios de comunicación.

La versión argentina desembarcó en la ciudad de Buenos Aires en 2021 encabezada por González, Gastón Cocchiarale, Lucas Crespi, Juan Luppi, Lautaro Bettoni y Julián Ponce Campos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Este material te hace pensar no solo en que estos violadores en manada pueden ser cualquiera, que la violencia es para cualquiera y que la ejerce cualquiera, sino sobre cómo volvemos a victimizar a las víctimas porque detrás del relato sobre la violación tenés a los abogados y la justicia que las revictimiza. Por eso cuando Sebastián Blutrach me acercó el material me pareció necesario", resaltó Valente ("El loco y la camisa", "Sólo llamé para decirte que te amo") en diálogo con Télam en enero de 2021.

Ahora, con el objetivo de que la pieza llegue a la mayor cantidad de espectadores posibles, "Jauría" ofrecerá cuatro únicas funciones a partir del domingo 15 de mayo a las 16 con opciones de precios que van de 500 pesos a 2500, según sus posibilidades (no habrá cupo límite por precio y el precio que cada espectador pueda pagar no limita la ubicación en la sala ubicada en Enrique Santos Discépolo 1857).

Con información de Télam