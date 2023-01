Llegó la tercera temporada de "Truth Be Told", con la ganadora del Oscar Octavia Spencer

La tercera temporada de "Truth Be Told", serie dramática protagonizada por la ganadora del Oscar Octavia Spencer en la que encarna a una periodista de investigación devenida en conductora de un podcast sobre crímenes reales, ya puede verse en la plataforma de streaming Apple TV+.

Con la incorporación en esta entrega de la reconocida actriz Gabrielle Union, los nuevos diez episodios de la tira creada por la escritora y showrunner Nichelle Tramble Spellman ("The Good Wife") en base a la novela "Are You Sleeping", de Kathleen Barber, podrán verse de manera semanal.

En la trama, Poppy Scoville (Spencer) es una periodista de San Francisco que decide comenzar un podcast que reabre y revisita un homicidio cometido en 1999, luego de hallar nuevas evidencias que indican que el hombre que fue preso por el crimen había sido condenado erróneamente.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El éxito del programa, que busca traducir en la ficción la tendencia obsesiva de las y los estadounidenses por ese tipo de contenidos y reflexionar sobre los efectos que tiene la búsqueda de justicia desde la arena pública, le ofrece en esta ocasión a la protagonista el trampolín ideal para hacer foco en una de sus grandes preocupaciones: la falta de relevancia mediática que tienen los casos de niñas y adolescentes afroamericanas desaparecidas.

Para actuar frente a esa frustración, Poppy se une a Eva (Union), la frontal directora de una escuela secundaria con quien se esfuerza por visibilizar los nombres de las víctimas, mientras pone en funcionamiento sus herramientas profesionales para investigar una red de tráfico sexual que, sospecha, puede haber orquestado el secuestro de las jóvenes.

Mekhi Phifer, David Lyons, Ron Cephas Jones, Merle Dandridge, Tracie Thoms, Haneefah Wood, Mychala Faith Lee y Tami Roman completan el elenco de "Truth Be Told", que en 2020 -al término de su primera temporada- recibió el galardón a Mejor guion de serie dramática en los premios NAACP Image, otorgados por la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color de Estados Unidos.

Con información de Télam