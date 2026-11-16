Quién es Julia Debicki, la chef que reemplaza a Damián Betular en MasterChef Celebrity 2026

Julia Debicki tiene 27 años y se incorporó a MasterChef Celebrity 2026 para ocupar temporalmente el lugar de Damián Betular.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity presenta cambios en su jurado y suma figuras del mundo gastronómico. Entre las incorporaciones se encuentra Julia Debicki, quien llegó para ocupar temporalmente el lugar de Damián Betular. Su trayectoria profesional, su paso por la televisión y su historia personal despertaron el interés del público.

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Por qué Julia Debicki reemplaza a Damián Betular en MasterChef Celebrity

La ausencia de Damián Betular en MasterChef Celebrity responde a compromisos laborales vinculados con Hairspray, la obra teatral de la que forma parte. Frente a esta situación, la producción decidió convocar a una profesional que conoce de cerca su trabajo y que forma parte de su equipo gastronómico desde hace tiempo.

La elegida fue Julia Debicki, quien asumió el desafío de ocupar su lugar frente a las cámaras de Telefe. Su incorporación se suma a otros movimientos que tuvo el jurado durante esta edición del reality.

Anteriormente, Maru Botana se había sumado en reemplazo de Donato De Santis, quien decidió dejar el programa para concentrarse en sus emprendimientos. También participó Dolly Irigoyen, que ocupó temporalmente el lugar de Germán Martitegui mientras el chef realizaba un viaje relacionado con su ciclo televisivo Tierras.

Quién es Julia Debicki y cuántos años tiene

Julia Debicki tiene 27 años y se desempeña como jefa de pastelería en Betular Pâtisserie, el emprendimiento de alta pastelería, panadería y chocolatería artesanal de Damián Betular. El establecimiento está ubicado en Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, y cuenta con un equipo de más de treinta profesionales bajo su coordinación.

Desde ese puesto, Debicki tiene a su cargo la organización y supervisión del trabajo de pastelería, una responsabilidad que requiere experiencia técnica y capacidad para conducir equipos.

Su recorrido profesional incluye importantes establecimientos gastronómicos. Entre sus antecedentes se encuentran el Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires y Atelier Fuerza, donde también se desempeñó como jefa de pastelería.

En 2025, además, formó parte del equipo AMAU, que representó a la Argentina en una competencia mundial de pastelería. Esa experiencia consolidó su perfil dentro de una especialidad que combina creatividad, precisión y conocimientos técnicos.

Julia Debicki: su paso por Bake Off Argentina y sus comienzos en la cocina

El vínculo de Julia Debicki con la televisión comenzó mucho antes de su llegada a MasterChef Celebrity. Cuando tenía apenas 19 años participó en la primera temporada de Bake Off Argentina, el reality de pastelería que le permitió tener su primer contacto con el público y mostrar sus habilidades culinarias.

La chef trabaja como jefa de pastelería en Betular Pâtisserie y cuenta con experiencia en importantes establecimientos gastronómicos de Buenos Aires.

Sin embargo, su interés por la gastronomía había comenzado varios años antes y estuvo relacionado con una etapa particular de su vida.

A los 15 años atravesó una leucemia y, después de recibir dos trasplantes de médula, debió permanecer en su casa durante un tiempo. En ese período encontró en internet una forma de acercarse a una actividad que terminaría convirtiéndose en su vocación.

A través de tutoriales de YouTube comenzó a aprender distintas técnicas de pastelería y a experimentar con preparaciones. Lo que inicialmente fue un pasatiempo se transformó progresivamente en un camino profesional.

La trayectoria profesional de Julia Debicki antes de MasterChef Celebrity

Después de sus primeros aprendizajes autodidactas, Debicki avanzó en su formación y comenzó a sumar experiencia en diferentes espacios gastronómicos. Su recorrido por la hotelería de lujo y los emprendimientos especializados le permitió desarrollar conocimientos y asumir responsabilidades cada vez mayores.

Su experiencia en el Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires, Atelier Fuerza y Betular Pâtisserie refleja una carrera construida alrededor de la pastelería profesional.

Ahora, su participación en MasterChef Celebrity representa una nueva oportunidad para mostrar su trabajo ante una audiencia masiva. Con experiencia en competencias televisivas y una trayectoria consolidada en la gastronomía, Julia Debicki se suma al jurado de uno de los programas culinarios más populares de la televisión argentina.