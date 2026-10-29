Por qué Damián Betular se va de MasterChef Celebrity 2026: qué pasa con el chef y jurado en Telefe

La continuidad de Damián Betular en MasterChef Celebrity tendrá una pausa durante el verano por un compromiso que lo llevará nuevamente a los escenarios. El reconocido pastelero dejará temporalmente su lugar en el jurado de Telefe para participar de una temporada teatral en Mar del Plata, en medio del éxito de su carrera artística.

{{{htmlAmp}}}

Por qué Damián Betular deja MasterChef Celebrity en 2026

La noticia sobre la ausencia temporal de Betular se conoció en Intrusos, el ciclo de espectáculos en el que Natalie Weber brindó detalles sobre los motivos de su salida del reality culinario.

Según explicó la panelista, el chef viajará a Mar del Plata para participar de la temporada teatral de Hairspray, el musical en el que interpreta a Edna Turnblad, uno de los personajes centrales de la historia. “Se va a hacer temporada de teatro con Hairspray a Mar del Plata”, señaló Weber durante el programa.

De acuerdo con la información difundida, Betular permanecería en la ciudad balnearia durante todo enero para cumplir con las funciones de la obra. Su regreso a MasterChef Celebrity estaría previsto para febrero, por lo que la ausencia no implicaría una desvinculación definitiva del ciclo de Telefe.

La situación abre un nuevo escenario para el programa, que deberá resolver cómo reorganizar el jurado durante las semanas en las que el pastelero esté dedicado a su actividad teatral.

Quién reemplazaría a Damián Betular en el jurado de MasterChef Celebrity

Uno de los interrogantes que surgieron tras conocerse la noticia es quién ocupará el lugar de Betular mientras permanezca en Mar del Plata. En Intrusos, Natalie Weber mencionó dos nombres que comenzaron a circular como posibles alternativas para integrar el jurado durante ese período. “Una es Dolli Irigoyen. El otro es Donato De Santis”, detalló la panelista.

La posible participación de Dolli Irigoyen aparece como una de las opciones mencionadas públicamente. Sin embargo, todavía no se confirmó quién será el encargado de reemplazar al pastelero ni si la producción optará por una incorporación temporal o por otra modalidad para cubrir su ausencia.

En cuanto a Donato De Santis, su eventual regreso al programa para asumir esa función sería poco probable, según la información difundida. Por el momento, la decisión final depende de la producción de Telefe, que deberá definir cómo sostener la dinámica del jurado durante el receso de Betular.

Damián Betular y su éxito teatral con Hairspray

Damián Betular dejará temporalmente MasterChef Celebrity durante enero de 2026 para participar de la temporada teatral de Hairspray en Mar del Plata

La pausa en el reality también refleja el crecimiento de Betular en una faceta diferente de su trayectoria profesional. Aunque alcanzó gran popularidad por su trabajo en pastelería y sus participaciones televisivas, el chef encontró en el teatro una nueva oportunidad para mostrar sus habilidades artísticas.

En Hairspray, Betular interpreta a Edna Turnblad, la madre de la protagonista. El personaje requiere una composición escénica particular y se convirtió en uno de los desafíos más destacados de su incursión en el género musical.

Su trabajo recibió reconocimientos durante 2026. El pastelero obtuvo el Premio Hugo en la categoría Revelación Masculina por su interpretación de Edna Turnblad. Además, fue distinguido con un Premio ACE en la categoría Revelación, en el marco de una temporada exitosa para la producción, que también cosechó otros reconocimientos.

Estos galardones consolidaron su participación teatral y ayudan a explicar por qué la temporada de verano representa un compromiso importante dentro de su agenda.

Cuándo vuelve Damián Betular a MasterChef Celebrity

Según lo informado en Intrusos, el regreso de Betular a MasterChef Celebrity está previsto para febrero, una vez finalizadas sus funciones de enero en Mar del Plata. Hasta entonces, queda pendiente la confirmación oficial sobre quién ocupará su silla en el jurado y cómo se organizará el programa durante su ausencia.

La pausa será temporal y estará vinculada a su compromiso con Hairspray, una obra que le permitió ampliar su recorrido profesional y sumar nuevos reconocimientos fuera de la televisión. Mientras tanto, el reality de Telefe deberá definir los detalles de una transición que mantiene la atención tanto de los seguidores del programa como del público teatral.