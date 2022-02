Juane Pelegrin sale de gira con "El Salsero", una obra que retrata "el porteñismo de la calle"

El músico Juane Pelegrin, frontman de los rockeros Talles Espaciales, saldrá de gira nacional para presentar "El Salsero", su primer disco solista, grabado en su estudio doméstico y guiado "más por el corazón que por lo técnico" para retratar "el porteñismo de la calle" y conectar con sus raíces familiares a través de la experimentación en clave de indie-folk.

"Este disco significó un cambio estético en el medio de esta ola de tener que sonar increíble, de que esté todo perfecto y pulido. Acá se trata de recuperar ese espíritu setentista, donde el corazón está por delante de cualquier otra cosa que se escucha, con textos que tienen poquitas correcciones y música grabada en dos o tres pasadas", señaló el músico, quien pergeñó su primera obra solista durante la pandemia.

A lo largo del disco, el músico se abre paso con su guitarra criolla, máquinas de ritmo y sintetizadores para "reflejar ese porteñismo de la calle, con historias de cafetines, bares y noche" en "pequeñas películas urbanas" que giran alrededor de Once, San Cristóbal y Monserrat: "El barrio sigue siendo una fuente inagotable de inspiración", añadió Pelegrin, criado en la bonaerense ciudad de Lincoln y asentado en Buenos Aires desde los 18 años.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El Salsero" conecta, además, el entorno porteño con su propia historia personal y familiar, a través del recuerdo de su padre: "El cincuenta por ciento de mi sangre es cubana por parte de mi padre. Cuando era chico, no me interesaba demasiado la historia de su vida y tampoco estas raíces. Siempre me consideré muy argentino, a pesar de ser un morocho de un metro noventa"

"Al tiempo que mi padre muere, empecé a entender que había vivido en un hotel de San Cristóbal, rodeado de situaciones vinculadas a la marginalidad y el lumpenaje. Empecé a revolver ahí, en ese contexto y en esos personajes. Fue alguien que vivió muchos años en la Fragata Sarmiento, viajando como un clandestino. Al encontrarme con esos recuerdos, empecé a reconstruir primero mi vínculo con él y después fui hacia estos personajes", contó Pelegrin.

En las siete canciones, el músico logra "exorcizar los fantasmas" del pasado "y "sacar a la luz" parte de su historia para crear, a modo de "homenaje a ese contexto", el recorrido de "un chabón con un nombre súper tropical, pero que termina siendo un porteño del 1900" con canciones como "Corriendo por San Cristóbal", "Inyectados" y "El Día del Madrugador", entre otras.

El material lleva en su arte de tapa una foto familiar de 1993, del primer viaje a Cuba que hizo con sus padres cuando todavía estaban juntos y que todavía no pudo volver a repetir: "Estuve muy cerca de ir cuando internaron a mi viejo que se fue para allá para terminar su estadía en estos lados. Es algo pendiente a nivel familiar para cerrar el vínculo y también para ver de cerca cómo funciona esa música tan maravillosa que tienen".

Entusiasmado con el estreno, el músico saldrá de gira en los próximos días con un formato de "música de bolsillo" para subirse al escenario del "Bar Tulum" de La Plata el próximo martes 22, y continuar luego su recorrido con dos escalas por la provincia de Córdoba, a donde llegará en marzo para presentarse el 10 en "Cultural Emergente" de Villa María y el 11 en "3018" de la ciudad capital.

Al frente de Talles Espaciales desde el 2015, lleva publicados con esa agrupación dos álbumes, cuatro singles y un EP, todos editados de manera independiente y autogestiva, con canciones por el que se ha ganado el respeto y la cercanía de músicos como Felipe Barrozo (Intoxicados), Chucky de Ípola (Los Piojos) y Rodrigo Martín (Juana la Loca), entre otros.

Con información de Télam