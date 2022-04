Ecko estrenó "Copacabana", mientras sigue rodando para la serie "Días de Gallo"

El rapero Ecko, quien se encuentra actualmente grabando para la segunda temporada de la serie de HBO "Días de Gallo" de HBO, estrenó en las plataformas digitales su nuevo single "Copacabana", un reggaetón dulce dedicado a toda su "fanaticada femenina".

Ignacio Matías Spallati, nacido y criado en Villa Luzuriaga, en el partido bonaerense de La Matanza, trascurre estos días entre campañas publicitarias, rodajes y lanzamientos como canción producida por Mozart Musik con la que hace gala de su habilidad para entrar y salir de los distintos géneros urbanos.

Ecko, uno de los talentos que emergieron del mítico Quinto Escalón, de donde irrumpieron algunos de los más destacados freestylers y hoy figuras de la música urbana argentina, viene de conquistar el éxito durante el verano con “Pégate” junto a Kaleb Di Masi.

“La escena argentina no tiene techo, y ya no me sorprende el avance que tiene, con su variedad de estilos para todos, cada uno con su movimiento, su gente y su fanaticada. Cada uno agarró por diferentes lugares”, señalaba el rapero a Télam, a finales del año pasado.

En el 2018, hizo su primer Teatro Gran Rex, y al año siguiente se consagró como el primer artista urbano argentino en presentarse en el festival SXSW, uno de los más renombrados de Estados Unidos.

“Young Golden”, su primer EP incluyó colaboraciones con Cazzu, Eladio Carriòn, Brytiago y Amenazzy, entre otros y alcanzó la certificación de disco de oro en Argentina, y luego estrenó su segundo proyecto “Geminis”.

Después del éxito de esos dos EP’s, Ecko aportó su voz al hit Turraka Remix”, que se mantuvo en el primer lugar de los rankings argentinos durante ocho semanas seguidas, en lo que fue su primera colaboración junto a Di Masi y otros raperos como Blunted Vato y Papichamp.

Con información de Télam