Cortese vuelve al Tasso con su nuevo ciclo "Somos", entre tango, poemas y canciones

La reconocida cantante y actriz Rita Cortese presentará mañana y el viernes 26 de agosto, a las 21, en la sala porteña del Torquato Tasso “Somos”, un espectáculo musical integrado por tangos, poemas y canciones en el que estará acompañada por Ariel Polenta en piano y Aldo Vallejo en guitarra y bajo.

En relación al nombre del concierto, la intérprete dijo a Télam que “Somos”, es una pregunta: “’¿Qué somos?’, creo que es el tiempo que estamos atravesando, tan difícil y tan complejo, y en una Argentina que también está pasando un momento tan duro. Así que creo que ahora yo me alojo en las preguntas, no en las respuestas, justamente estoy tratando de ver qué somos”.

El repertorio gira en torno a grandes compositores como Enrique Cadícamo, Homero Manzi, Homero Expósito, Virgilio Expósito, Chabuca Granda, Atahualpa Yupanqui, Chico Buarque, Miguel Hernández y Fito Páez, entre más.

“Siempre elijo el repertorio acorde a un estado de vida en el cual estoy y que quiero mostrar –indicó-. Siempre me alojo en una situación que cuento y los temas van a salir teñidos por ese estado mío del alma”.

“Los nombres nunca los doy, siempre son un secreto o sorpresa, sí hay algunos que me van a acompañar y me siguen acompañando porque me siguen contando”, añadió.

Cortese es reconocida por memorables trabajos en cine - se lució en filmes como "Herencia", de Paula Hernández y en el 2014 en "Relatos salvajes", de Damián Szifrón-, televisión -actuó en ciclos como "El sodero de mi vida", "Señoras y señores" y "Lalola"-; y teatro -fue dirigida por los más importantes directores argentinos como Roberto Villanueva, Jorge Lavelli, Alberto Ure y Laura Yusem-.

Dio sus primeros pasos en la profesión en 1980 con la obra "Marathón" de Ricardo Monti y con su incorporación al equipo del Teatro Payró, ambos bajo la dirección de Jaime Kogan.

Como cantante lleva editados dos discos -por uno de ellos, "El amor, ese loco berretín", recibió el premio Gardel a la "Mejor artista tango revelación”.

Consultada sobre cuánto de la actriz pone en juego cuando sube al escenario, Cortese dijo: “Me subo al escenario con todo mi conocimiento, con todo lo que esta vida me ha dado, mi experiencia de vida y también del escenario. Es la forma que tengo, con todos mis miedos y con todos mis secretos. Así me subo al escenario".

Acerca de qué representa su regreso al complejo cultural ubicado en Defensa 1575, del barrio de San Telmo, expresó: “El Tasso es un lugar emblemático de Buenos Aires, lleno de duendes que nos ayudan a que uno pueda sacar lo mejor de sí arriba de un escenario”.

