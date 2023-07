Corina Smith: "Se siente bien hacer arte de una situación triste y transformarla en algo bonito"

La cantante y compositora Corina Smith, pionera en la fusión del pop con el reggaetón en su Venezuela natal y una de las voces más fuertes de aquella escena urbana, señaló que su nuevo disco titulado viene a dejar como mensaje que “siempre hay que mostrar la mejor cara, aún cuando se tenga que enfrentar el desamor” y que no hay nada mejor que "hacer arte de una situación triste para transformar algo que dolió tanto en algo bien bonito", al conversar con Télam sobre su nuevo álbum “Triste pero siempre mami”.

Si para su componer su anterior disco “Antisocial” buscó despegarse de la vida nocturna y las relaciones tóxicas en un viaje de “paz artística” por Puerto Rico, con esta nueva placa la búsqueda fue aún mucho más profunda en su introspección: “Hice gran parte del disco en Venezuela, cuando estaba transitando un proceso de mi vida real. No me aislé pero decidí regresar más a mi país. La mayoría de los temas los hice aquí en mi casa”.

“Quedó como algo mucho más introvertido, porque los hice yo sola y fue sólo mío hasta que salió. No es un álbum en el que haya trabajado con mucha más gente. En ese sentido, fue mucho más antisocial que el anterior”, señaló Smith en una charla virtual con Télam que giró en torno al reciente estreno de su nueva obra editada por el sello puertorriqueño Rimas, casa disquera que alberga artistas como Bad Bunny, Eladio Carrión y Arcángel.

Dentro de aquella zona de intimidad, no cabía espacio para la intromisión de ningún artista invitado como suele marcar la lógica de estos tiempos para la escena urbana: “Ni siquiera consideré en un principio que fuera un álbum, fue recién cuando lo empecé a organizar que terminó de tomar esa forma. Hasta entonces no había pasado por mi mente y tampoco meter colaboraciones que es algo que en los discos suele ser como la regla hoy en la música”.

“Tenía tanto que decir que no quería en verdad quitar ningún verso y tampoco mandarle las canciones a nadie. Fue todo tan desde mi casa, desde mi cuarto, que no veía la posibilidad de llamar a ningún artista. No pensé nunca en hacerlo: se trataba de Cori en su casa y con sus temas personales a modo de diario”, completó la cantante caraqueña, a la vez que señaló que los discos sintonizan “mejor con su estilo” porque hay más espacio para “narrar” una historia que te “meta de lleno en una emoción”.

En el entramado de este nuevo disco, que gira en torno al amor, sus diferentes etapas y con un dejo de esperanza al final del camino y se sostiene con ritmos de R&B, trap, pop y reggaetón, fue clave durante la pandemia haberse hecho de su propia “sala de juegos” en su casa, un estudio de grabación en el que puede prescindir de la mirada externa.

“De ahí en adelante ya es la manera en la que grabo, haciéndolo yo misma. Y es más cómodo, más fácil y más rápido porque grabo mis voces finales y luego las mando. Tengo como más libertad para hacerlo a mi manera, cuando yo quiera y sola. Al saber grabar y editar mis voces, algo que me apasiona, me gusta más porque define el estilo de artista que soy: una a la que le gusta hacer las cosas para que queden a su manera sin dejarse moldear tanto para ser más directo el viaje desde mi musa hasta Spotify”, detalló.

Télam ¿Qué se siente ahora que el disco ya está circulando? ¿Qué tan sanador resultó haberlo hecho?

Corina Smith: Bueno, súper sanador realmente, pero no lo supe hasta que salió. Hasta ese momento me costaba y aún todavía me cuesta entender el porqué de muchas cosas que viví. Pero ahora que salió y que tanta gente se está conectando con el álbum y con una reacción asombrosa, estoy empezando a ver como el otro lado, el del que todo pasa por algo. Y siento que fue súper ‘cool’ hacer arte de una situación triste y transformar algo que me dolió tanto en algo bien bonito. Y veo mucha gente que se está identificando con el disco, porque ha pasado por algo así. Durante el proceso nunca me detuve a pensar que otra gente pudiera estar atravesando lo mismo, pero ahora la gente me lo hace saber y es muy bello ver el cariño que le tienen al álbum desde el primer minuto que salió y ver cómo lo agarraron para hacerlo suyo. Yo siento que ya no me pertenece más: yo hice esto y pasé por lo otro, pero ya lo solté y ahora le pertenece a otra gente, a otros celulares, a otros en YouTube. Ha sido súper bonito hacerlo porque es algo que está ayudando y acompañando a otros.

T: ¿Y cómo se viene dando el ida y vuelta con tus seguidores? ¿Qué tipo de repercusiones te llegan por parte de otras mujeres?

CS: Bueno, súper sorprendente por la cantidad de mensajes como nunca antes de gente que me decía, justamente, cosas como “wow, pareciera que en ‘Psicópata’ estás hablando de mi ex’ y otras contando su situación o diciéndome ‘menos mal que sacaste este álbum un año antes porque sino me iba a morir’. La gente terminó identificándose tanto y eso es algo que no me esperaba y es lo más bonito que trajo “Triste pero siempre mami”, que mucha gente está viéndose reflejada en él. También ayudó a que quienes ven este lado mío del glamour y mostrándome feliz siempre puedan ver que en realidad se trataba de dignidad, porque yo estaba súper triste por dentro igual que ellos. Siento que nos puso a todas en el mismo plano y que no está mal sentirse triste, que eso no te hace menos mujer o menos mami. Tú puedes sentirse así y alguien puede no querer estar contigo, pero eso no quiere decir que tu seas menos que nadie aunque te reemplacen por otra. Eso no quiere decir nada. Entonces esas son las cosas que yo quería decir cuando ya decidí que fuera un álbum para que terminaran de entender con el concepto detrás de la parte visual, el título y esas cosas.

T: Y el mensaje se refuerza justamente con la portada que te muestra entre lágrimas mientras te están maquillando y peinando.

CS: Claro, el mensaje es que siempre hay mostrar tu mejor cara, aun cuando uno tenga que enfrentar el desamor de esa manera y sobre todo siendo mujer. No puedes dejar que una situación que te afecta y te está consumiendo te destroce del todo. Esa es la idea de este álbum: porque no es que yo me retiré un año de la música y de mi vida, o que me encerré en un cuarto a llorar. Estuve muy triste pero yo no dejé de tratar de salir adelante, aún si me costara horrible levantarme de la cama. Lo que yo quería con esta tapa es que se viera como que tú puedes estar rompiendo, ser exitosa y atravesar todas esas cosas positivas a pesar de un desamor y que puedes estar viviéndolo en paralelo. Y eso es más lo que yo quería transmitir con la portada.

T: ¿Cómo es hoy estar plantada en ese lugar en el que estás y representar a las mujeres latinas también en el mundo desde la música urbana y desde un país como Venezuela, que te ha visto incursionar como pionera en la fusión del pop con el reggaetón?

CS: Bueno, se siente muy bien y sobre todo con este álbum porque es tan mi esencia de principio a fin, tanto visualmente como musicalmente, como por las letras, la portada y el título. Es todo tan mi esencia que me siento afortunada de que esto fue lo que me está llevando a como un próximo escalón quizás y lo que me está quizás dando más a conocer con algo que soy yo al cien por ciento y no con algo que alguien me haya dado para cantar o con un video que alguien hizo por mí. Esto realmente vino y nació de mi corazón y de mi mente, entonces eso es lo que más me gusta del reconocimiento que está teniendo este álbum, y también porque me siento que tengo ahora como dos mil amigas nuevas en todos lados que me paran en la calle. Ya no es ‘ah tu eres Corina, me gusta tu canción tal’. Ahora es más ‘Corina, amiga, mi ex tal cosa’ y ya estamos como en un nivel de confianza con mis fans que es otro nivel y eso es lo que más me gusta de vivir esto. Y estoy tan emocionada por salir de gira ahorita con la gira de “Triste pero siempre mami” porque ya no hay que explicar nada y con la gente ya nos entendemos, porque si viviste esta situación o algo parecido y entiendes el álbum y lo sientes en mi concierto es que entonces todos estamos en la misma página y eso es lo bonito de todo lo que está pasando conmigo ahorita.

Con información de Télam