Luciana Geuna y Juli Poggio protagonizaron el mano a mano de la noche en MasterChef Celebrity.

La competencia de MasterChef Celebrity vivió una nueva gala de eliminación este martes 24 de noviembre, con diez participantes frente a un desafío que puso a prueba sus habilidades culinarias. La noche tuvo platos que convencieron al jurado, un mano a mano inesperado y una decisión que volvió a alimentar los rumores sobre las filtraciones del certamen.

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MasterChef Celebrity: el desafío del fondo oscuro de carne

Los diez participantes que llegaron a la gala encontraron una olla a fuego bajo en sus estaciones. Al descubrir su contenido, se encontraron con un fondo oscuro de carne, una preparación que requiere un proceso de cocción prolongado. Germán Martitegui explicó que su elaboración demanda al menos 48 horas, luego de dorar los huesos y hervirlos durante ese período.

A partir de ese ingrediente, el jurado propuso un desafío de plato libre. Los cocineros debían utilizar el fondo como base para elaborar una salsa o una crema que acompañara sus preparaciones. Para completar la consigna, contaron con apenas 50 minutos.

Los participantes que se enfrentaron a la prueba fueron:

Pablo Giralt.

Grego Rosello.

Pablo Migliore.

Elizabeth Vernaci.

Edith Hermida.

LuckRa.

Rocío Robles.

Campi.

Luciana Geuna.

Juli Poggio.

Quiénes subieron al balcón en MasterChef Celebrity

Después de evaluar las diez preparaciones, el jurado comenzó a definir quiénes podían continuar en la competencia sin pasar por una instancia de riesgo. Ocho participantes lograron convencer con sus platos y consiguieron subir al balcón, asegurándose así su continuidad.

Los cocineros que se salvaron de la instancia final fueron Pablo Giralt, Grego Rosello, Pablo Migliore, Elizabeth Vernaci, Edith Hermida, LuckRa, Rocío Robles y Campi.

De esta manera, la definición quedó entre Juli Poggio y Luciana Geuna, quienes presentaron las dos preparaciones menos logradas de la noche. Poggio apostó por unos sorrentinos de ricota y hongos a la crema, mientras que Geuna llevó un risotto de hongos acompañado de ojo de bife.

Luciana Geuna fue eliminada de MasterChef Celebrity

Ninguna de las dos propuestas terminó de convencer al jurado y la posibilidad de una doble eliminación volvió a sobrevolar el estudio. La incertidumbre también estuvo relacionada con lo ocurrido durante la séptima semana, cuando Rocío Robles y Edith Hermida protagonizaron un mano a mano del que finalmente no se desprendió ninguna eliminación.

Sin embargo, esta vez hubo una decisión definitiva. El jurado resolvió que Luciana Geuna abandonara MasterChef Celebrity, convirtiéndose en la nueva eliminada del certamen. Juli Poggio, por su parte, consiguió conservar su lugar en la competencia.

La salida de la periodista también confirmó la información que Ángel de Brito había anticipado días antes, cuando deslizó que la conductora de TN podía convertirse en la próxima participante en abandonar el reality.

La eliminación de Luciana Geuna coincidió con la información que Ángel de Brito había anticipado días atrás y volvió a generar cuestionamientos por las filtraciones de MasterChef Celebrity.

La filtración de eliminados vuelve a generar polémica

La eliminación de Geuna volvió a poner en discusión uno de los problemas que atraviesa la producción del programa: las filtraciones sobre quiénes dejan la competencia. Los anticipos que circulan antes de cada gala afectan el suspenso de las instancias decisivas y representan un desafío para la organización del reality.

Con esta salida, comienza la novena semana de competencia, que tendrá una nueva eliminación el martes 1 de diciembre. La lista de participantes que siguen en carrera quedó conformada por:

Karina Mazzocco.

Nazareno Casero.

Lizy Tagliani.

La China Ansa.

Hernán Coronel.

Marta Fort.

Mike Amigorena.

Sebastián Presta.

Pablo Giralt.

Grego Rosello.

Pablo Migliore.

Elizabeth Vernaci.

Edith Hermida.

LuckRa.

Rocío Robles.

Campi.

Juli Poggio.

Con 17 famosos todavía en competencia, MasterChef Celebrity se prepara para una nueva etapa en la que cada desafío puede modificar el rumbo del certamen y acercar a los participantes un paso más a la definición.