La nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity se realizará este martes 24 de noviembre por la pantalla de Telefe, donde se conocerá quién abandona el certamen.

La competencia de MasterChef Celebrity atraviesa una nueva semana de definiciones y este martes 24 de noviembre tendrá una nueva gala de eliminación en Telefe. En medio de las expectativas por conocer quién abandonará las cocinas, Ángel de Brito habría anticipado el nombre de la próxima figura que dejaría el reality.

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Quién sería el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity 2026

La periodista Luciana Geuna quedó en el centro de las especulaciones sobre la próxima eliminación de MasterChef Celebrity luego de una inesperada declaración de Ángel de Brito. El conductor deslizó información sobre su posible salida durante una emisión de Ángel Responde, el programa que conduce por Bondi Live.

Todo ocurrió cuando el periodista mencionó a la participante como si ya hubiera quedado afuera del certamen. "¿Ya la eliminaron a Luciana Geuna de MasterChef? ¿Se sabe, no?", preguntó frente a sus compañeros, en un comentario que llamó inmediatamente la atención en el estudio.

Al advertir que podía haber revelado un dato antes de tiempo, De Brito intentó restarle importancia a sus palabras y agregó: "Capaz me confundí yo... voy a llamar a mi fuente".

Aunque no confirmó oficialmente la información, el nombre de Geuna quedó instalado como una de las principales posibilidades para abandonar el concurso. De esta manera, la periodista podría convertirse en la nueva eliminada del reality culinario de Telefe.

Luciana Geuna quedó en el centro de las especulaciones después de que el conductor de Ángel Responde deslizara información sobre su posible salida del reality

Cómo llegan los participantes a la gala de eliminación de MasterChef

La definición tendrá lugar este martes 24 de noviembre, después de una exigente prueba que se desarrolló durante la última oportunidad de la semana 8.

En la emisión del lunes 23, los participantes que todavía no habían conseguido un lugar en el balcón debieron enfrentarse a un desafío especial con la participación de Chapeaux. La consigna consistió en preparar un plato con pollo en un tiempo máximo de 60 minutos y utilizar ingredientes de dos heladeras diferentes, inspiradas en la vida cotidiana y las presentaciones artísticas de las invitadas.

Al finalizar la prueba, el jurado tomó su decisión y Mike Amigorena fue el único que consiguió subir al balcón. De esta manera, aseguró su continuidad y quedó fuera de la gala de eliminación.

Los famosos que deberán afrontar la definición son Pablo Migliore, Martín Campilongo (Campi), Edith Hermida, Rocío Robles, Pablo Giralt, Luck Ra, Gregorio Rossello, Elizabeth Vernaci, Luciana Geuna y Juli Poggio.

Las eliminaciones filtradas de MasterChef Celebrity: quiénes fueron los anteriores

La posible salida de Luciana Geuna se suma a una serie de anticipos que generaron repercusión alrededor de MasterChef Celebrity. En las últimas semanas, distintas informaciones sobre los participantes eliminados circularon antes de que las correspondientes galas llegaran a la pantalla.

Entre los nombres cuya salida se había filtrado aparecen Pachu Peña, Paula Trápani, Morena Beltrán y Diego Ramos.

El caso de Geuna podría convertirse en un nuevo episodio de esta situación, especialmente porque la semana 7 había terminado sin eliminaciones. En aquella oportunidad, Rocío Robles y Edith Hermida quedaron enfrentadas por los peores platos de la jornada, pero ninguna abandonó la competencia.

A qué hora es la gala de eliminación de MasterChef Celebrity este martes 24 de noviembre

La nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity Argentina 2026 se realizará este martes 24 de noviembre por la pantalla de Telefe.

La expectativa está puesta en conocer si Luciana Geuna efectivamente será la participante que abandone el programa, tal como dejó entrever Ángel de Brito, o si habrá una sorpresa en la decisión del jurado.

Por el momento, la información sobre la periodista debe considerarse una filtración y no una eliminación confirmada oficialmente. La definición se conocerá durante la emisión del reality.