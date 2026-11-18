Nueve participantes de MasterChef Celebrity llegaron a la gala del martes 17 de noviembre con delantal negro y se enfrentaron a una prueba decisiva

La competencia de MasterChef Celebrity vivió una noche cargada de tensión este martes 17 de noviembre. Nueve participantes llegaron a las cocinas con delantal negro y se enfrentaron a un desafío decisivo. Sin embargo, cuando llegó el momento de conocer el resultado de la gala de eliminación, el jurado sorprendió con una determinación inesperada.

{{{htmlAmp}}}

MasterChef Celebrity: qué participantes llegaron a la gala de eliminación

Bajo la conducción de Wanda Nara, la competencia reunió a nueve famosos que habían tenido los desempeños más bajos durante los desafíos de la semana. Con el delantal negro, Pablo Migliore, Pablo Giralt, Julieta Poggio, Karina Mazzocco, Josefina "China" Ansa, Hernán Coronel, Edith Hermida, Rocío Robles y Campi tuvieron que demostrar sus habilidades para evitar abandonar el certamen.

El desafío de la noche consistió en preparar galletitas danesas, una receta que exigía precisión en la elaboración de la masa y atención a los detalles de la presentación. Como responsables de evaluar los resultados estuvieron Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quienes analizaron cada una de las propuestas.

La presión fue protagonista durante toda la prueba, ya que cualquier error podía poner en riesgo la continuidad de los participantes en el reality gastronómico de Telefe.

Cómo fue el desafío de las galletitas danesas en MasterChef Celebrity

Entre las preparaciones que recibieron observaciones estuvo la de Rocío Robles. La periodista deportiva presentó diferentes variedades de galletitas, aunque su resultado no terminó de convencer a todos los integrantes del jurado.

Damián Betular comparó algunas de sus elaboraciones con polvorones, mientras que Germán Martitegui reconoció ciertos aspectos positivos, pero señaló problemas en la textura de la masa sablée. Según explicó, había sido demasiado procesada y no había conseguido el característico arenado que requiere esa preparación.

Edith Hermida también atravesó un momento de incertidumbre durante la devolución. La conductora de Bendita TV presentó su plato con el nombre "La catástrofe que no fue", en alusión a los contratiempos que había tenido mientras cocinaba.

A pesar de las dificultades, recibió una valoración favorable de Maru Botana, quien destacó que la masa sablée estaba bien lograda y reconoció el resultado final.

La decisión del jurado: por qué no hubo eliminados el martes 17 de noviembre

Después de probar las preparaciones, los tres chefs coincidieron en que el rendimiento general había sido mejor de lo que esperaban. Aunque encontraron errores técnicos y cuestiones para mejorar, consideraron que ninguno de los participantes había cometido fallas lo suficientemente graves como para justificar su eliminación.

Por ese motivo, cuando llegó el momento de anunciar quién debía abandonar las cocinas, Damián Betular comunicó una decisión que sorprendió tanto a los famosos como al público: no hubo ningún eliminado en la gala del martes 17 de noviembre.

El jurado de MasterChef Celebrity anticipó que la próxima semana habrá desafíos mucho más difíciles y aumentará la exigencia en las cocinas.

De esta manera, los nueve concursantes conservaron su lugar en MasterChef Celebrity y tendrán una nueva oportunidad para demostrar sus habilidades en los próximos desafíos. Entre quienes lograron superar la noche estuvieron Rocío Robles, Campi y Edith Hermida, que habían recibido algunas de las devoluciones más exigentes.

La advertencia del jurado para la próxima semana de MasterChef Celebrity

Aunque todos consiguieron continuar en carrera, la decisión no significó que la competencia fuera a volverse más sencilla. Antes de finalizar la emisión, el jurado anticipó que se aproxima una etapa con mayores exigencias para los participantes.

"Esto es un quiebre y la semana que viene va a ser muy difícil", advirtieron los chefs, dejando en claro que el nivel de dificultad aumentará en las próximas pruebas.

Así, la gala terminó sin despedidas, pero con una advertencia que modificó las expectativas de los concursantes. Los nueve famosos seguirán en competencia y deberán prepararse para desafíos cada vez más complejos en la búsqueda del premio final.