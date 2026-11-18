Pablo Migliore protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity de este martes 17 de noviembre. Al presentar su plato, el exarquero habló de las dificultades que enfrenta en el certamen culinario, reveló que no terminó la escuela primaria y reconoció que se arrepiente de no haber continuado sus estudios.

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Todo comenzó cuando Maru Botana le preguntó cómo se había sentido durante la preparación. “Para mí es todo un logro, literal. Yo vengo de otro ámbito y para mí poder estar haciendo hoy galletitas acá es un montón. Lograr entender los términos de las cosas, el pesaje y todo, para mí es... Por ahí para otros es normal y a mí me cuesta un montón”, explicó.

La conversación tomó otro rumbo cuando Wanda Nara quiso saber si las matemáticas le resultaban difíciles. “Sí, yo no terminé la primaria, siempre me dediqué al fútbol. A partir de los 10 años decidí jugar al fútbol y solamente fue mi vida”, confesó Migliore.

Pablo Migliore, participante de MasterChef Celebrity.

El arrepentimiento de Pablo Migliore por no haber estudiado

Más adelante, frente a las cámaras de producción, el exfutbolista profundizó sobre su historia personal y las circunstancias que lo llevaron a priorizar su carrera deportiva por encima de la educación. “Lo que pasa es que en el fútbol muchas veces venimos de un origen humilde en el cual las prioridades no son siempre estudiar. Y todo se enfoca en lo que es la vida deportiva y pensamos que con eso nos vamos a salvar”, reflexionó. Y agregó una frase que resumió el aprendizaje que le dejó el paso del tiempo: “Y la verdad que vos te salvás cuando sos inteligente y tenés la capacidad de poder reinventarte en la vida”.

Wanda Nara destacó una de las cualidades que, a su entender, Migliore había desarrollado a lo largo de su trayectoria: “Y tenés algo que algunos no tienen, disciplina. Quizás otros tengan libros, estudios, pero vos tenés la disciplina”. El exarquero agradeció el reconocimiento y habló de la educación que recibió en su familia: “Gracias a Dios me criaron de esa forma y yo trato de criar a mis hijos de la misma manera, así que ojalá que le vaya bien”.

Germán Martitegui también intervino con una reflexión sobre su historia: “Bueno, Pablo, yo te escucho y se me ocurre decirte, bueno, en realidad la mejor escuela que tuviste fue tu casa. Porque me parece que es lo que te hace poder hacer esto bien. Y no bajar los brazos”. Maru Botana, por su parte, reconoció que era “muy emotivo” lo que acababa de contar y destacó el esfuerzo que había hecho para llegar hasta esa instancia.

Finalmente, Migliore aprovechó el momento para dejar un mensaje sobre la importancia de estudiar, especialmente dirigido a los chicos que sueñan con convertirse en futbolistas. “Yo dirijo chicos y sé lo difícil que es la carrera del fútbol, que nadie te garantiza nada, entonces que alguien pueda ser alguien en la vida, estudiar, es el camino más seguro que pueden tener. Yo me arrepiento toda la vida de no haber estudiado”, expresó.

Y cerró con una reflexión todavía más personal: “Yo aprovecho este momento para decirle a todos los chicos que estudien. Hoy de grande, daría mi vida por volver el tiempo atrás y poder cumplir con mis dos objetivos: tener un título secundario, poder estudiar una carrera y haber sido futbolista”.