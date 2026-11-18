MasterChef Celebrity Argentina 2026 iba a conocer este martes 17 de noviembre a su séptimo eliminado, luego de diferentes desafíos a lo largo de la semana que han definido a los nueve participantes que estuvieron en la cuerda floja. Casi todos ellos siguieron en carrera, con excepción de uno: el peor plato, quien iba a despedirse tras apenas un mes en competencia. Sin embargo, hubo un cambio de planes.

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¿Quiénes compitieron con el delantal negro?

Los famosos que tuvieron un flojo desempeño en la semana fueron Pablo Giralt, Rocío Robles, Pablo Migliore, Lizy Tagliani, Hernán Coronel, la China Ansa, Edith Hermida, Karina Mazzocco y Juli Poggio. Campi originalmente se había salvado, pero en la gala de beneficios fue el peor y terminó compitiendo en esta jornada. Por el contrario, Marta Fort vistió el delantal gris, pero al ser el mejor plato en la noche de última chance le esquivo la de eliminación.

¿Quiénes vieron la gala desde el balcón?

Además de la mencionada Marta Fort, también están a salvo Luck Ra, Nazareno Casero, Elizabeth Vernaci, Grego Rosello, Luciana Geuna, Sebastián Presta y Mike Amigorena, quienes ya tienen un lugar en la octava semana de competición.

¿Qué pasó este domingo en MasterChef Celebrity?

Los nueve competidores de la velada tuvieron que afrontar un desafío muy difícil: rellenar una caja con 12 galletitas de sablé de manga en 60 minutos. Estas debían contar con al menos dos decoraciones diferentes, aunque podían usar diferentes chocolates o frutos secos. Desde luego, al momento de presentarlos, debían tener los pilotines y las latas impecables.

¿Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity?

Rocío Robles, Edith Hermida y Campi fueron los peores platos de la gala de eliminación.

Los últimos tres en pasar al frente fueron Rocío Robles, Campi y Edith Hermida, siendo los peores platos de la velada. Finalmente, el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana decidió que ninguno de ellos sea el eliminado, basando su decisión en que ninguno de los nueve tuvo un desempeño que lo hiciera merecedor de irse del programa.