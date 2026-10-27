Este lunes 26 de octubre continuó la cuarta semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Once jugadores pusieron manos a la obra con el delantal gris, sabiendo que uno de ellos iba a subir del balcón, mientras que el resto iba a tener la vestimenta negra, exponiéndose así a la gala de eliminación.
¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?
Campi, la China Ansa, Elizabeth Vernaci, Luck Ra, Alejandro Lerner, Pablo Giralt, Martha Fort, Juli Poggio, Luciana Geuna, Grego Rosello y Sebastián Presta fueron los cocineros de esta jornada, que al llegar a sus estaciones divisaron una gran caja de madera. Debajo, se encontraron con algún vegetal en particular: desde coliflor o hinojo hasta zanahorias bebé. ¿La consigna? Hacer un plato libre vegetariano, pero empleando todos los elementos del producto que les fue asignado, incluyendo cáscara; semillas; tallos y demás.
Esto preocupó a más de uno y el silencio invadió las cocinas, ya que si bien la premisa tenía un fin loable como lo es evitar desperdiciar comida, resultaba atípico para muchos de ellos usar cáscaras o semillas para una preparación (o inclusive los tallos, para los vegetales menos usuales).
¿Quién subió al balcón?
Tras una prueba sumamente exigente, Damián Betular; Germán Martitegui y Maru Botana decidieron que los tres mejores platos fueron los de Sebastián Presta, Elizabeth Vernaci y Campi. Finalmente, optaron por darle al último de ellos la posibilidad de subir al balcón, razón por la cual logró avanzar a la quinta semana y esquivar por primera vez la gala de eliminación.
De ese modo, afrontarán la misma los mencionados Sebastián Presta y Elizabeth Vernaci junto al resto de sus compañeros de la noche: la China Ansa, Luck Ra, Alejandro Lerner, Pablo Giralt, Martha Fort, Juli Poggio, Luciana Geuna y Grego Rosello. Además, se sumará Mike Amigorena, el de peor desempeño en la noche de beneficios.