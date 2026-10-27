Este lunes 26 de octubre continuó la cuarta semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Once jugadores pusieron manos a la obra con el delantal gris, sabiendo que uno de ellos iba a subir del balcón, mientras que el resto iba a tener la vestimenta negra, exponiéndose así a la gala de eliminación.

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¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Campi, la China Ansa, Elizabeth Vernaci, Luck Ra, Alejandro Lerner, Pablo Giralt, Martha Fort, Juli Poggio, Luciana Geuna, Grego Rosello y Sebastián Presta fueron los cocineros de esta jornada, que al llegar a sus estaciones divisaron una gran caja de madera. Debajo, se encontraron con algún vegetal en particular: desde coliflor o hinojo hasta zanahorias bebé. ¿La consigna? Hacer un plato libre vegetariano, pero empleando todos los elementos del producto que les fue asignado, incluyendo cáscara; semillas; tallos y demás.

Esto preocupó a más de uno y el silencio invadió las cocinas, ya que si bien la premisa tenía un fin loable como lo es evitar desperdiciar comida, resultaba atípico para muchos de ellos usar cáscaras o semillas para una preparación (o inclusive los tallos, para los vegetales menos usuales).

¿Quién subió al balcón?

Los tres mejores platos del lunes 26 de octubre fueron los de Campi, Presta y Elizabeth Vernaci.

Tras una prueba sumamente exigente, Damián Betular; Germán Martitegui y Maru Botana decidieron que los tres mejores platos fueron los de Sebastián Presta, Elizabeth Vernaci y Campi. Finalmente, optaron por darle al último de ellos la posibilidad de subir al balcón, razón por la cual logró avanzar a la quinta semana y esquivar por primera vez la gala de eliminación.

De ese modo, afrontarán la misma los mencionados Sebastián Presta y Elizabeth Vernaci junto al resto de sus compañeros de la noche: la China Ansa, Luck Ra, Alejandro Lerner, Pablo Giralt, Martha Fort, Juli Poggio, Luciana Geuna y Grego Rosello. Además, se sumará Mike Amigorena, el de peor desempeño en la noche de beneficios.