MasterChef Celebrity Argentina 2026 conoció este martes 24 de noviembre a su séptimo eliminado, luego de diferentes desafíos a lo largo de la semana que han definido a los diez participantes que estuvieron en la cuerda floja. Casi todos ellos siguieron en carrera, con excepción de uno: el peor plato, quien se despidió tras dos meses en competencia.

{{{htmlAmp}}}

¿Quiénes compitieron con el delantal negro?

Los famosos que tuvieron un flojo desempeño en la semana fueron Pablo Giralt, Grego Rosello, Pablo Migliore, Elizabeth Vernaci, Edith Hermida, LuckRa, Rocío Robles, Luciana Geuna y Juli Poggio. Campi originalmente se había salvado, pero en la gala de beneficios fue el peor y terminó compitiendo en esta jornada. Por el contrario, Mike Amigorena vistió el delantal gris, pero al ser el mejor plato en la noche de última chance le esquivo la de eliminación.

¿Quiénes vieron la gala desde el balcón?

Además del mencionado Mike Amigorena, también están a salvo Karina Mazzocco, Nazareno Casero, Lizy Tagliani, la China Ansa, Hernán Coronel, Marta Fort y Sebastián Presta, quienes ya tienen un lugar en la novena semana de competición.

¿Qué pasó este martes en MasterChef Celebrity?

Para esta ocasión, los diez cocineros encontraron al llegar a sus estaciones una olla a fuego bajo. Al destaparla, pudieron notar que se trataba de un fondo oscuro de carne. "Demora por lo menos 48 horas en hacerse. Se doran los huesos y se hierven 48 horas", explicó Germán Martitegui. Tras ello, el jurado comentó que los participantes iban a tener que realizar un plato libre usando eso como punto de partida, para usarlo en salsas o cremas, contando con 50 minutos para cocinar.

¿Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity?

Juli Poggio y Luciana Geuna, las más complicadas del martes de eliminación.

Las últimas dos en pasar al frente fueron Luciana Geuna y Juli Poggio, siendo los peores platos de la velada. Finalmente, el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana decidió que la conductora sea la eliminada.

De esta forma, se suma a una lista ya integrada por "Pachu" Peña, Paula Trápani, Morena Beltrán, Alejandro Lerner, Diego Ramos y Julieta Nair Calvo.