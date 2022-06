Marc Anthony agrega una segunda fecha en nuestro país por localidades agotadas

El cantante estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony agregó una nueva función para el 29 de agosto en el porteño Movistar Arena, tras agotar en pocas horas las localidades para su presentación del 28, en el marco de su parada argentina de la gira "Pa'lla Voy".

Los tickets para esta nueva función de lo que será la quinta visita de Anthony a nuestro país estarán disponibles desde las 18 de hoy a través del la página oficial del Movistar Arena.

El tour que ya pasó por escenarios de América del Norte y Europa se basa en el nuevo repertorio del intérprete que incluye canciones como la que da nombre al disco y a la recorrida y también "Gimme some more", "El que te amaba", "Amor no tiene sexo", "Nada de nada", "Si fuera fácil", "No se quita" y "Yo le mentí", entre otras.

Con información de Télam