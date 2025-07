“Retuvieron fondos que no les corresponde”: Quintela acompañará el proyecto de los ATN y el impuesto al combustible

La Rioja junto al resto de las provincias decidieron presentar un proyecto de ley ante el Congreso Nacional para que el impuesto al combustible y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuyan de la misma manera que la coparticipación. El territorio en manos del gobernador Ricardo Quintela es una de las más perjudicadas por la política de recorte que aplica la administración de Javier Milei. Fue así que la consultora Politikon Chaco emitió un informe que en el que se aclara que durante el 2025 no recibieron fondos en concepto de ATN. De esta forma, se suma a otras siete jurisdicciones, por ley deberían estar destinados a asistir a las provincias ante situaciones de emergencia o desequilibrios financieros.

En comunicación telefónica con C5N, el gobernador Ricardo Quintela aseguró que "sigue firme la presentación del proyecto de ley en el Senado", y detalló que la reunión que tuvieron los ministros con Carlos Guberman, Secretario de Hacienda de la Nación, "no fue satisfactoria, todo lo contrario". Y aclaró: "Querían transferir parte de los recursos y que nos hiciéramos cargo de las rutas nacionales. No aflojaron con el tema de los Aportes del Tesoro Nacional, cosa que nos parece inviable. Los ministros pegaron un portazo, y se decidió la presentación de la propuesta acordada por el conjunto de los gobernadores a través del Senado".

Según informaron, este martes hubo un nuevo encuentro entre los ministros de Hacienda de las provincias y los funcionarios del Estado nacional, no obstante no hubo ninguna contrapropuesta por parte del Gobierno nacional. Todo indica que el proyecto de coparticipar los ATN y la totalidad del impuesto al combustible llegará al Congreso nacional.

El mandatario aseguró que el Gobierno nacional no dio una respuesta y criticó: "Se retuvieron fondos que no le corresponden, sin ninguna explicación, que son de las provincias. Esto hizo que nos juntemos todos los gobernadores más el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Veo mucha firmeza, es decir, el conjunto de los mandatarios es Argentina. El Presidente tiene que saber que gobierna para el conjunto, y no para unos privilegiados que se llevan los recursos".

El dinero que no entrega Nación

Según el informe de la consultora hay un preocupante proceso de subejecución del fondo durante los últimos años. Entre 2017 y 2024, solo se distribuyó el 32% de los recursos disponibles. Mientras que en 2017 se ejecutó el 18% del fondo y en 2019 apenas el 8%, el año 2020 fue una excepción producto de la pandemia, alcanzando una ejecución del 196% para atender la emergencia sanitaria. Con la llegada del actual gobierno libertario, la situación empeoró aún más. Durante todo 2024 se ejecutó apenas el 7% del fondo ATN y, en el primer cuatrimestre de 2025, el nivel de ejecución subió apenas al 22%. Este drástico recorte generó un volumen acumulado de remanentes no distribuidos que alcanza los 4,3 billones de pesos para el período 2017-2024, de los cuales 1,2 billones corresponden exclusivamente a la actual gestión.

En ese marco, Quintela aseguró que desde la provincia procuran "que se den los recursos que son de las provincias, que generan las provincias, y la plata que le queda al gobierno de la Nación", y consideró que la misma "se debe volcar a través de programas a las provincias; como por ejemplo el tema de los medicamentos de los pacientes que tienen una patología terminal, los programas de las áreas del Gobierno, fundamentalmente sanitario, las copas de leche, los comedores infantiles, todos los que hacen a la actividad normal de los Gobiernos provinciales para sostener nuestra gente y plantear el crecimiento. Fundamentalmente la obra pública".

En esa línea, el Gobernador riojano concluyó: "El Presidente no visitó una escuela, hospital, una ruta nacional, no fue a fábrica, un comedor infantil ni una provincia para ver cómo estamos, como se puede ayudar y trabajar en forma conjunta con los gobernadores. Siempre es sometimiento e imposición de forma escandalosa que es atípica que un presidente tenga ese comportamiento como el que tiene Milei".

Un vínculo clave entre las provincias

La semana pasada, con la presencia de la vicegobernadora riojana, Teresita Madera, se realizó un encuentro en el Consejo Federal de Inversiones, donde se explicó que la modificación presupuestaria pone en juego 5 billones de pesos en el caso del impuesto al combustible, además de 800 mil millones de pesos en el caso de los ATN.

Además, si se toma en cuenta que esos fondos sean coparticipados y con los criterios actuales de distribución, desde la provincia de La Rioja indicaron que le tocarían aproximadamente 116 mil millones de pesos. Esta cifra equivale para el dinero de la provincia el equivalente a un mes entero de coparticipación nacional (tomando como referencia junio que fue el periodo más alto del año) o a diez veces la recaudación mensual de la Provincia.