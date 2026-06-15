Luis Majul cuestionó las acciones de Manuel Adorni tras sus declaraciones sobre el abrupto incremento en su patrimonio.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa uno de sus momentos políticos más críticos desde que asumió La Libertad Avanza. El funcionario oficialista quedó envuelto en cuestionamientos por su patrimonio y la presentación de su declaración jurada, mientras enfrenta críticas de la oposición y presión mediática. En ese sentido, el periodista Luis Majul lanzó una serie de comentarios en contra de Adorni al aire.

Durante una transmisión en vivo de La Nación+, el periodista comentó: “Arranco mi comentario con una opinión, sí Adorni fuera tan leal a Milei, tendría que haber presentado su renuncia indeclinable hace rato. Considero y esta es una opinión y un análisis, que el daño que le está haciendo al presidente, al gobierno y al plan económico no tiene parangón con ningún otro suceso”.

Tras ello, agregó: “Palabra más, palabra menos, esto se lo dijo en la cara el jueves pasado Patricia Bullrich con otras palabras. Fue casi al final de la última reunión de la mesa política después de que el propio Adorni le pidiera ‘¿Por qué no me tratas mejor, Patricia?’ Entonces, Patricia Bullrich dijo ‘lo que está pasando destruye el capital simbólico del presidente y del gobierno, vos lo tenes que entender y tenes que saber qué hacer’. Para que se entienda bien, yo interpreto que le pidió de manera indirecta que presente él la renuncia”.

Los escándalos alrededor de Manuel Adorni son cada vez más grandes

Manuel Adorni enfrenta un fuerte escándalo político y judicial tras justificar el aumento abrupto de su patrimonio argumentando que realizó inversiones en criptomonedas. Esto generó contradicciones con lo que previamente había declarado ante el Congreso y levantó sospechas que derivaron en denuncias penales. Por otro lado, la oposición citó a una sesión en la Cámara de Diputados para debatir su posible destitución mediante una moción de censura.

