"En cumplimiento del deber" suma la voz de los familiares de fallecidos en incendio de Iron Mountain

El largometraje "En cumplimiento del deber", de Jorge Gaggero, narra la tragedia detrás de del incendio en el depósito de la empresa Iron Mountain a través de testimonios de familiares de los ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil fallecidos en 2014 y tendrá su preestreno mañana con una función pública en la esquina del barrio porteño de Barracas donde estaba la compañía.

"El suceso fue muy impactante. Desde un primer momento, sentí que era una historia que involucraba muchos temas sensibles que tenían que ver con lo público, con una empresa, lo multinacional, el lavado de dinero y la política", dijo a Télam el director de la cinta, quien estará presente en la función junto al equipo de realización, familiares de las víctimas y la actriz Cecilia Roth.

"La elección de Cecilia Roth fue desde un comienzo. Queríamos que la historia la narrara una mujer. Ella tiene mucho talento y es muy comprometida. Se conmovió con el proyecto y fue una parte fundamental", indicó Gaggero sobre el filme que mañana a las 19.30 podrá verse en Jovellanos y Quinquela Martín, esquina donde ocurrió el incendio.

Con la narración en off de Roth, el proyecto fue producido por el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés y la investigación estuvo a cargo de su hijo, el legislador porteño del FdT Juan Manuel Valdés, el periodista de El Destape Ari Lijalad y su colega especializado en economía Pablo Waisberg, quien conversó con esta agencia sobre el filme de 68 minutos.

Waisberg indicó a Télam que "la investigación arrancó como una idea de contar cómo eran las maniobras de lavado de dinero y qué había adentro de Iron Mountain. Pero al entrevistar a los familiares de las víctimas, giramos un poco el eje sobre lo que veníamos haciendo y terminó tratándose más de contar esas historias".

El 5 de febrero de 2014 el incendio y derrumbe del depósito de la firma dedicada al almacenamiento de archivos dejó un saldo de ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil muertos.

Una pared de más de diez metros de alto se derrumbó sobre la vereda y dejó atrapados a bomberos y rescatistas.

El 29 de diciembre de 2020, la Cámara Nacional en lo Criminal anuló los procesamientos de doce exfuncionarios del Gobierno porteño y cinco directivos de Iron Mountain por el incendio.

Télam: ¿Qué efecto tuvo ese énfasis en los familiares? ¿Por qué se decidieron por su aporte?

Pablo Waisberg: La historia de las víctimas y su rol en la sociedad era muy potente como para dejarla de lado, entonces decidimos enfocar la historia de esas personas que fueron a salvar vidas y se murieron para apagar papeles que eran producto de un incendio provocado para, presuntamente, ocultar una o varias maniobras ilegales.

T: ¿Tenía una meta la película?

PW: Lo que tratamos de contar y demostrar es cómo la fuga de divisas y las maniobras financieras para eludir el pago de impuestos también termina matando personas de forma concreta. Porque las muertes son el resultado de un incendio provocado y de un Estado porteño que no cumplió con su deber de controlar el predio, porque la pared que se derrumba tenía una habilitación deficiente.

T: ¿Intentaron dar con funcionarios porteños?

PW: Nos centramos en contar la historia de las víctimas y de qué había ocurrido en ese incendio y cómo se realizan las maniobras de lavado, por eso entrevistamos para explicar las maniobras de lavado al exbanquero Hernán Arbizu, el extitular de la Unidad de Información Financiera José Sbatella y el exdirector del Banco Central Pedro Biscay. Intentamos entrevistar a algunos (funcionarios porteños) que no quisieron hablar, pero tampoco era el centro.

T: ¿Qué no te causó mucha sorpresa del caso al meterte en el proyecto y qué te resultó novedoso tras transitarlo?

PW: Había trabajado en el periodismo económico y judicial, entonces crucé esas dos especialidades y me dediqué en la investigación bastante al tema de criminalidad económica y financiera. Esa parte no me sorprendió, es decir, que las grandes corporaciones tengan equipos de profesionales trabajando exclusivamente para pagar menos impuestos y que inviertan grandes sumas de dinero para eso.

Lo que sí me sorprendió mucho fue ver la sencillez y la pasión de las vidas de bomberos y personal de Defensa Civil. Acercarme a esas vidas me impactó. Porque, en muchos casos, sobre todo en en el caso de los bomberos voluntarios, tienen vidas muy sencillas. Con su trabajo y en su tiempo libre "trabajan" -porque no cobran- de salvar la vida de otras personas.

T: ¿Creés que la película acomete algún logro?

PW: Que los testimonios pudieron traer el recuerdo de sus familiares y ponerlos en escena. Estar en las entrevistas fue muy fuerte en términos emocionales y eran de mucha cercanía física porque la idea era generar un espacio de charla con entrevistas largas.

T: ¿Qué te impactó más de los testimonios?

PW: Un comisario de la Federal, que es uno de los que quedaron abajo de la pared y lo sacaron. Todo lo que implicó pasar por una docena de operaciones y un año de recuperación.

Con información de Télam