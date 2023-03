Absuelven a Harvey Weinstein de tres cargos en el juicio que enfrentaba en Los Ángeles

La Justicia de Los Ángeles decidió absolver al productor cinematográfico Harvey Weinstein de tres de los siete cargos por acoso y abuso sexual que enfrentaba en el juicio que se realiza en esa ciudad californiana, donde el mes pasado fue condenado a 16 años de prisión por violación.

Según informó el sitio especializado Variety, las causas que tanto los jueces como la fiscalía desestimaron involucran a dos mujeres y habían sido objeto de desacuerdo entre los miembros del jurado que participó en el proceso, que aunque no alcanzaron un acuerdo unánime, emitieron votos que indicaban su inclinación por declararlo culpable.

En la audiencia realizada esta mañana, una de las presuntas víctimas se presentó junto a su abogada para pedirle a la jueza Lisa B. Lench que reviera la decisión: "Creo que Weinstein debería ser castigado por cualquier crimen, aunque haya sido condenado en Nueva York y Los Ángeles por sus delitos contra las mujeres. Quería que se hiciera responsable de lo que me hizo", lanzó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Siempre va a ser recordado no como un gran productor, sino como un delincuente condenado y un depredador sexual", agregó la joven, quien le dijo a la magistrada que creía que volver a juzgarlo por esos cargos sentaría un precedente para estos casos de violencia de género y que permitiría que más víctimas creyeran en el sistema judicial.

Por su parte, la segunda mujer cuya causa fue desestimada envió un escrito que fue leído por la fiscal Marlene Martinez, en el que explicó la forma en que su vida se había visto profundamente impactada tras ser abusada por Weinstein, y que desde entonces ha sufrido de ansiedad, falta de confianza y problemas con sus relaciones.

"Él intentó arruinar mi vida y las vidas de muchas otras mujeres. Se merece pasar el resto de su vida en la cárcel", agregó la denunciante.

De todos modos, el fiscal principal del caso, Paul Thompson, señaló que el fundador de la productora Miramax está cumpliendo una sentencia combinada de 39 años -al sumar las condenas que recibió en Nueva York-, y que había tomado la "difícil decisión" de no seguir adelante con la solicitud de llevar a cabo un nuevo juicio por esos cargos, aunque no por no considerar que cada víctima merece la búsqueda de justicia.

En ese sentido, consideró que luego de un nuevo proceso, si hubiera una condena vinculada a esas denuncias, a lo sumo el acusado sumaría un año adicional al total del tiempo que pasará en prisión.

En vísperas del juicio en Los Ángeles, Weinstein fue extraditado hacia la costa oeste y fue alojado en la cárcel del condado, pero ya finalizadas las audiencias, volverá en los próximos días a Nueva York para cumplir con los 23 años de sentencia que le restan desde que fue hallado culpable en 2020.

Con información de Télam