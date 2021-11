Los 70 de Gieco en las voces de quienes lo admiran

Figuras de la música, los derechos humanos y la militancia social saludan al músico y compositor León Gieco por los 70 años que cumplirá el próximo sábado.

Estela de Carlotto, presidenta de la Abuelas Plaza de Mayo, los músicos Luis Gurevich, Gustavo Santaoalla, Juan Carlos Baglietto, Sandra Mihanovich, Lito Vitale, Raúl Porchetto e Ignacio Montoya Carlotto y Christián Escanes, titular de la Asociación Pocho Lepratti contra la violencia institucional, dieron su testimonio para el Especial de Télam Digital: "El que Rugió por Todxs–70 años de León".

-Luis Gurevich: "Algunas de las palabras y acciones que definen a León son derechos humanos, coherencia, capacidades diferentes, solidaridad, pueblos originarios. Y en lo personal: crecimiento, amistad, familia y creatividad. Es una voz popular como pocas. Cerca suyo viví lo que ni siquiera me atreví a soñar. Feliz cumpleaños León, estamos vivos, vamos por más".

-Lito Vitale: "León Gieco es un artista indispensable de nuestra canción popular no solamente por la calidad poética y musical de su obra sino también por el compromiso social que asumió".

-Juan Carlos Baglietto: "León siempre fue para mí un referente, no solo en la música sino por sus acciones y su forma del ver el mundo. Es una de las personas más coherentes que conozco, que lleva a la práctica su forma de pensar. Sus valores habría que ponerlos en la primera plana de los diarios".

-Raúl Porchetto: "La amistad con León es una hermandad, así lo consideramos los dos, es un regalo de la vida. Para el arte popular León es parte de un todo fundamental, como poeta, músico y su integridad para llevarlo al arte y eso no es menos que su talento".

-Sandra Mihanovich: "León es un músico icónico que ha podido cantar para todos los argentinos a lo largo y lo ancho desde Ushuaia a La Quiaca".

-Gustavo Santaolalla: "La importancia y el rol que ocupa León dentro de la música latinoamericana es enorme, no solamente por ser un cantautor que escribe grandes canciones con melodías inolvidables y con letras que nos hablan de nuestra realidad, sino también por su calidad humana que lo distingue entre los artistas como alguien realmente especial y único. He tenido la fortuna de conocerlo y de entablar una amistad que ya tiene 50 años, nos sentimos como hermanos. Para mí ha sido siempre una especie de faro y guía, muchas veces ante una duda pienso: 'qué haría León en estas circunstancias'".

-Estela de Carlotto: "León Gieco para las Abuelas fue el amigo que nos ofreció siempre sus habilidades, su arte y ayuda económica. Siempre fue muy generoso y ha estado todas las veces que lo hemos necesitado para brindar o buscar a los nietos que faltan encontrar con esa bondad infinita que respira y nos alumbra a todos. Cuántas generaciones se han transformado a través de tu voz y tus decires por eso vas a pasar a la historia como un personaje inolvidable".

-Ignacio Montoya Carlotto: "León es una de esas personas que con su música y voz está muy agarrado a nuestras fibras más íntimas. De las primeras cosas que recuerdo haber escuchado que me conmovieron mucho es "Solo le pido a Dios. Me parece que eso que me pasa a mi puede pasarle a mucha gente. Eso de un algo que quedó clavado en el inconsciente colectivo de una parte del país".

-Christián Escanes: "León para nosotros es la verdad, es la historia contada de desde todos los ángulos y no solo desde el que conviene contarla. Es nuestro noticiero sin pauta. Nuestro político políticamente incorrecto que no piensa en el costo de hacer lo correcto".

Con información de Télam