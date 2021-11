En Tecnópolis, el MICA Freestyle tuvo shows de los ganadores del primer concurso nacional de hip hop

El MICA Freestyle tuvo la presentación el último fin de semana en Tecnópolis de los ganadores de "Misión Hip Hop", el primer concurso nacional del género, además de competencias freestyle, artistas emergentes, charlas, encuentros y conciertos de Nonpalidece y del trapero Trueno.

Durante dos jornadas se presentaron los ganadores del primer concurso nacional de hip hop, entre quienes se destacan Bisherop (Rodrigo Makluff), Rayo (Martín Cristian Daniel Spagnolo), Nolek (Alan Nolek Brondo Dalbies), Alba (Agustina Bestoso), Huayra Awka (Huayra Camila Agustina Ramos) y Freyja (Oriana Milagros Caballero).

Organizado por el Ministerio de Cultura, el festival funcionó como entrada oficial del sector hip hop como parte del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA).

El festival reunió a artistas de todo el país y a 16 competencias de freestyle de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, como Shaolin Battles, Fack Compety, El Ring Freestyle, Kilómetro 0, Punto Nomada, Columba Freestyle, Lov Freestyle, Ezeiza Under, Lomas Under, Liga de Freestyle (Sucre), Perros de Calle, West League, Infame Freestyle, Razza Free, San Justo Under, y Las Gradas Freestyle.

El sábado tuvo como número principal un show de Trueno que se extendió durante una hora y media, y el domingo fue el turno de la competencia final de las batallas de freestyle, a cargo de artistas como Huayra awka, Maca revolt, Mesti, Jaff y Nolek.

Por último, el cierre del festival lo realizó Nonpalidece, que presentó temas de su nuevo disco.

Con información de Télam