Fausto Spotorno contó por qué dejó de ser asesor de Milei.

Mirtha Legrand volvió a tener invitados más que especiales para una nueva emisión de La Noche de Mirtha en El Trece. Lejos de ser una con proyección a lo artístico, los asistentes eran todos ligados al mundo de la política: los periodistas Nacho Otero y Ernesto Tenembaum; la exdiputada Lilita Carrió y el ex asesor de Javier Milei, Fausto Spotorno.

Con cada uno de ellos dialogó la histórica conductora, así como también lo hicieron entre ellos para debatirse sobre la situación actual del país. En determinado momento la conversación giró en torno a Spotorno y el motivo por el cual decidió dejar de tener relación con el Presidente, con una justificación que sorprendió a varios en la mesa.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del 13 de junio.

El motivo por el que Spotorno dejó de ser asesor de Milei

Lejos de ser algo que ocurrió al pasar, nació a base de una pregunta puntual y contundente de Mirtha: "Decime, Fausto Spotorno, ¿por qué dejaste de ser asesor de Milei?".

"Buena pregunta. El problema de ser asesor externo es que no sos funcionario público, pero yo tengo un trabajo, soy economista, entonces cuando me preguntan sobre economía doy mi opinión como economista profesional, no puedo responder como funcionario público. Y eso hacía mucho ruido", comentó.

En esa misma línea, sostuvo que la gente esperaba "que responda como funcionario público, pero no lo soy, era incompatible una cosa con la otra". Otero lo interrumpió entonces para consultarle: "¿Tuviste problema por tus opiniones?". "Sí, no con el Gobierno, en general. Tuve más problemas con el choque de que me preguntaban cosas como si yo fuera parte del Ministerio de Economía y no lo era", expuso.