El exmarido de Pampita estaría saliendo con una importante funcionaria de La Libertad Avanza

La nueva conquista libertaria de García Moritan.

Este viernes, la periodista Fernanda Iglesias, lanzó un enigmático en el programa Puro Show, que encendió el debate en el estudio y entre los seguidores del programa.

Todo comenzó cuando la panelista decidió compartir una información que, según aclaró, aún se encuentra en terreno de hipótesis. “Voy a tirar un dato como algo que puede estar gestándose”, advirtió Iglesias, generando expectativa entre sus compañeros y el público. Sin confirmarlo de manera contundente, la periodista sugirió que habría un acercamiento entre Roberto García Moritán y Virginia Gallardo.

De acuerdo a su información, el empresario estaría mostrando una presencia constante en las redes sociales de la modelo y panelista. “Él le comenta todo, le pone like”, aseguró Iglesias, dejando entrever que detrás de esa interacción virtual podría esconderse algo más que una simple buena relación.

“No es una famosa medio pelo, a ella le serviría una relación con él porque la cambiaría de estatus”, opinó. Sin embargo, puso un freno a las especulaciones absolutas: “No sé si ella está interesada porque capaz tiene otros candidatos”, agregó.

¿Una alianza estratégica?

El tema generó un intenso intercambio dentro del panel y sumó otra mirada. Pochi aportó una lectura estratégica sobre el supuesto acercamiento: “Si Moritán le mete gol ahí sería ideal, porque estarían los dos hablando de política en un ámbito que también sería espectáculos”. La frase instaló la idea de una posible alianza mediática que podría resultar atractiva tanto para la televisión como para el ámbito político.

Cabe destacar que Roberto García Moritán está recientemente separado de su novia Priscila Crivocapich, y Virgina Gallardo culminó su relación de 10 años a finales de 2024.