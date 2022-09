Los universos de Marvel y Star Wars en la D23: sin sorpresas, pero al servicio de los fans

(Por Victoria Ojam, enviada especial) Pocas noticias para la prensa pero muchos gustos para los fans fueron la síntesis del segundo panel de anuncios de la D23 Expo, el más anticipado de la convención bienal de Disney que reúne las producciones de Marvel, Lucasfilm y la 20th Century, y que se llevó a cabo hoy en la ciudad de Anaheim con cierto sinsabor tras la elevada vara que había dejado el encuentro del viernes, donde se conocieron los principales títulos de animación que los estudios del ratón Mickey tienen entre manos.

Es que si bien los trabajos de Walt Disney Pictures, Disney Animation y Pixar ocupan un claro lugar de privilegio en la grilla de contenidos de la casa, las historias de superhéroes, aventuras interestelares y más que la compañía hizo suyas desde la adquisición de las mencionadas productoras se hallan siempre en lo más alto entre las expectantes audiencias.

Absorto en la fascinación por los personajes de las principales franquicias del rubro, entre las que destacan “Star Wars” y el enorme y cada vez más diverso abanico de personajes que componen el Universo Cinematográfico de Marvel, el público especulaba hacía mucho tiempo con lo que se daría a conocer en la séptima edición de la D23 sobre estas marcas luego de que un par de meses atrás gozara de una inyección de novedades en la Comic-Con de San Diego.

Por ese motivo, el panel que se asocia comúnmente a los títulos de acción real (para diferenciarlos de los animados) se trató en esta ocasión más de una experiencia y un espectáculo -repleto de nombres propios de esas sagas de ciencia ficción, fantasía y acción que pulularon por el enorme auditorio principal del Centro de Convenciones local- que de una lluvia de sorpresas para las y los seguidores de estos filmes y series.

Así, ansiadas confirmaciones sobre nuevos largometrajes de “Star Wars” o las cintas que completarán la denominada “Saga del Multiverso” de Marvel, todo objeto de rumores y apasionados análisis en redes sociales, quedaron a un lado para repasar lo que ya se sabía que Disney tenía planeado, aunque con la difusión de nuevas imágenes y tráilers y alguna aislada confirmación que, a fin de cuentas, pasó prácticamente desapercibida.

El encuentro comenzó a las 10 de la mañana californiana con la llegada al escenario de Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm -la idealista y multimillonaria empresa que George Lucas fundó en 1971 para años más tarde dar a luz a la icónica “La guerra de las galaxias” (1977)-, que despertó los ánimos del público al recordar que en tan sólo once días estrenará en streaming “Andor”, serie centrada en el personaje encarnado por Diego Luna, que repite tras “Rogue One: Una historia de Star Wars” (2016).

Las y los presentes se desarmaron en aplausos cuando vieron al propio Luna hacerse presente en el panel junto a sus colegas de elenco, también al escucharlo dirigirse hacia el público en español, y aun más cuando señaló que protagonizar y producir la serie “fue un viaje increíble” y que está “listo para lo que viene”.

“Esto es como una película gigante que van a poder disfrutar, el trabajo de diseño es tan rico que no hay forma mejor de meterse en el set como actor, y porque sé qué es lo que sucede detrás de cada decisión y conozco el amor de los fans”, agregó el mexicano.

También en los paños de “Star Wars” aparecieron los muy reconocidos Dave Filoni y Jon Favreau, los realizadores que quizás mejor entendieron el espíritu de la franquicia en los últimos años y que dieron a conocer adelantos e imágenes inéditas de cinco series: la segunda temporada de “The Bad Batch” y la tercera entrega de la aclamada “The Mandalorian”, así como de las aún no estrenadas “Ahsoka”, “Skeleton Crew” y la destacada antología animada “Tales of the Jedi”.

La seguidilla de títulos fue suficiente para traer a las tablas a figuras como Jude Law, Giancarlo Esposito y el celebradísimo actor de origen chileno Pedro Pascal, que enamoró a fans de “Star Wars” alrededor del mundo como protagonista de “The Mandalorian” incluso con un personaje cuya aspecto real -salvo en una escueta ocasión- siempre queda oculto tras su casco y armadura.

La despedida de Lucasfilm se dio con bombos y platillos al recibir ni más ni menos que a Harrison Ford, quien en junio de 2023 llegará a la pantalla grande una vez más con la quinta entrega de “Indiana Jones”, en la que, ya con 80 años, regresa como el memorable e intrépido arqueólogo junto a la inglesa Phoebe Waller-Bridge.

Luego llegó el turno de Marvel Studios de la mano de su CEO, el carismático Kevin Feige, que antes de entrar en lo suyo se admitió “celoso de que en los demás paneles siempre haya grandes shows”, cuando un repentino estallido de luces amarillas iluminó el escenario para que una banda, actores y cantantes ejecutaron una espectacular puesta en vivo de “Rogers, the Musical”, pasaje visto en la serie “Hawkeye” con una graciosa encarnación de los Vengadores versión Broadway.

Bien podría decirse que así todo, ese fue el momento más notable del tramo de la franquicia de superhéroes, que fue dedicado exclusivamente al lanzamiento de tráilers, teasers y breves pasajes de series y películas que ya se conocían, como “Black Panther: Wakanda Forever”, “Ironheart”, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, “Secret Invasion”, “Armor Wars”, “Loki” -con su segunda temporada-, “Echo”, “Daredevil: Born Again”, “Captain America: New World Order”, “Thunderbolts” y “The Marvels”.

Aunque sin mayores trascendencias, el repaso sirvió para emocionar a las audiencias en límites pocas veces vistos, gracias a la presencia de un sinfín de estrellas de la saga: Laetitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Don Cheadle, Tom Hiddleston, Owen Wilson, Vincent D’Onofrio, Charlie Cox y Anthony Mackie fueron algunas de ellas.

La lista se completó acompañada por alaridos cuando desfilaron también Julia Louis-Dreyfus, David Harbor, Wyatt Russell y Sebastian Stan, que serán parte de “Thunderbolts”, así como el trío compuesto por Brie Larson, Teyonah Parris y la joven Iman Vellani, quienes protagonizarán “The Marvels”.

Finalmente fue el turno de 20th Century, que como era de esperar puso al frente la esperada “Avatar: El camino del agua”, que llegará a las salas el 15 de diciembre próximo con una impresionante realización visual que los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar, a través de la proyección de cinco secuencias de la película y con anteojos 3D para mayor placer estético.

La genial Sigourney Weaver, Sam Worthington y Zoe Saldaña, que repiten sus papeles originales en esta entrega, también estuvieron entre las figuras que dijeron presente en el encuentro, tras la presentación vía videollamada del director de la cinta, el ganador del Oscar James Cameron, quien se encontraba en plena posproducción del filme en Nueva Zelanda.

En resumen, el panel del sábado, alimentado por la emoción de una mayor afluencia de personas dado el fin de semana y la promesa -algo incumplida- de ser las primeras en conocer las “bombas” de sus marcas favoritas de Disney, entró de lleno en contraste con su par del viernes, que dio a conocer nuevos y prometedores títulos como “Mufasa: The Lion King”, “Elio” y “Wish”, la película elegida por la casa del ratón Mickey para celebrar sus cien años.

