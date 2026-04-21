Dante Gebel anunció su decisión en medio de los rumores de candidatura presidencial: "Es un placer"

Cuando crecían las especulaciones, Dante Gebel eligió mostrarse.

En un contexto cargado de versiones sobre una posible incursión en la política, Dante Gebel volvió a quedar en el centro de la escena tras confirmar una decisión que no pasó desapercibida: regresar a la Argentina.

El propio conductor lo anunció en sus redes sociales con un mensaje que rápidamente despertó interpretaciones: “Saliendo para Buenos Aires; me esperan varias reuniones y algunas entrevistas; siempre es un placer estar en Argentina”.

La frase llegó justo cuando comenzaron a circular rumores que lo vinculan con una eventual candidatura presidencial, algo que, hasta el momento, no fue confirmado oficialmente por el propio Gebel.

El dato que más llamó la atención no fue solo el viaje en sí, sino el momento en que se produce. En medio de especulaciones sobre su futuro, el conductor decidió mostrarse activo, en movimiento y con agenda en el país, lo que muchos interpretan como una señal.

El gesto que alimenta las versiones

Si bien no hizo ninguna referencia directa a la política, su regreso a Buenos Aires en este contexto suma interrogantes. Las “reuniones” y “entrevistas” mencionadas en su mensaje abren la puerta a múltiples lecturas, especialmente en un escenario donde cada movimiento de figuras públicas es analizado en clave electoral.

Cuando crecían las especulaciones, Dante Gebel eligió mostrarse.

Gebel, que desde hace años reside en Estados Unidos, mantiene un fuerte vínculo con Argentina y una presencia constante en el ámbito mediático y religioso, lo que lo posiciona como una figura con llegada masiva.

Por ahora, no hay confirmaciones concretas sobre una candidatura. Pero su decisión de volver al país, justo cuando crecen los rumores, deja una sensación clara: algo se está moviendo… aunque todavía no se diga del todo.