A cinco años de su muerte, lanzarán el documental “Johnny de Laeticia” por la TV francesa

Laeticia Smet, viuda del cantante y actor Johnny Hallyday, de cuyo fallecimiento se cumple un lustro este lunes, desenterró 700 horas de archivos inéditos que cedió al director William Karel, quien durante tres meses trabajó para editar el documental “Johnny de Laeticia”, que la televisión gala emitirá este jueves en horario central, según la prensa de París.

Durante hora y media, Laeticia narra los 23 años de convivencia con el artista “al que nunca pude llamar por su nombre propio, Johnny” desde 1995 hasta su muerte a los 74 años.

“Este es el último renacimiento del Ave Fénix y ciertamente el período más extravagante e inesperado de su vida –describió el director Karel–. En mi opinión, fue durante esta última parte de su vida y carrera que Johnny fue el más auténtico. Y el más libre”, redondeó.

Las imágenes del documental, filmadas por Laeticia con una cámara de video y luego con un teléfono celular, revelan la intimidad de la pareja; se comentan los momentos de alegría, las infidelidades, su viaje de diez años de fecundación in vitro que no prosperó, y un aborto, así como las adopciones de sus hijas Jade y Joy con las que Hallyday “reparó su abandono”, comentó Laeticia.

Jean-Philippe Léo Smet, tal el nombre del artista, nació en la Francia ocupada, fruto del breve encuentro de León Smet con Huguette Clerc, ambos artistas de cabaret; a los pocos meses su padre regresó a su Bélgica natal, y su madre, incapaz de sacar al bebé adelante por sí sola, lo entregó en adopción a sus tíos paternos, que se hicieron responsables del pequeño.

Su tía Desta, con la que se crió, estaba casada con otro artista de variedades llamado Lee Hallyday, de quien Jean-Philippe tomó su apellido artístico.

Tras ver la película “Amándote” (1957), con Elvis Presley, decidió ser cantante de rock and roll y a los 16 compró su primera guitarra con su sueldo de cargador de camiones en el Mercado Central de París y comenzó a actuar en clubes nocturnos.

El documental aborda temas aún más serios como las adicciones a las drogas y el alcohol de Johnny, su depresión o sus intentos de suicidio, pero también los cánceres contra los que luchó. En particular, con el “backstage” de la última gira de su grupo Viejos Canallas en 2017, cuando la estrella fue diagnosticada con cáncer de pulmón.

Así, el documental descubre su vestidor transformado en una habitación de hospital. “Le había pedido a los médicos que no le dijeran que no tenía mucho más tiempo, de lo contrario no habría aguantado su vida”, apuntó su esposa.

En la terraza de un restaurante de una estación de esquí, en su camarín rodeado de sus músicos o en el jardín de infantes de su hija, Johnny nunca dejaba de cantar. “Este documental es diferente porque es verdadero, totalmente cierto, modesto, elegante y sincero. Es Johnny”, concluyó Laeticia, quien sintió “tremenda emoción, sonrisas y lágrimas” cuando vio el documental editado.

Con información de Télam