MasterChef Celebrity tendrá una nueva gala de eliminación el martes 1 de diciembre, cuando se conocerá al octavo participante que dejará la competencia.

La competencia de MasterChef Celebrity continúa avanzando en Telefe y se acerca una nueva instancia decisiva para los participantes. Con siete eliminados desde el comienzo del reality, la expectativa está puesta en las próximas galas, que definirán quiénes deberán enfrentarse al desafío más difícil y abandonar las cocinas.

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Cuándo es la próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2026

La próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity será el martes 1 de diciembre. Durante esa emisión se conocerá al octavo participante que quedará fuera de la competencia culinaria de Telefe, en una semana que tendrá distintas instancias de evaluación y desafíos para las celebridades.

Como sucede habitualmente en el formato, los concursantes deberán demostrar sus habilidades en la cocina y convencer al jurado con sus preparaciones para continuar en carrera. Sin embargo, antes de llegar a la noche decisiva, habrá dos emisiones que terminarán de definir quiénes estarán en peligro.

Por el momento, no trascendieron filtraciones sobre la identidad del próximo eliminado. La incógnita se mantiene abierta y habrá que esperar al desarrollo de los desafíos para conocer qué figuras podrían quedar comprometidas.

MasterChef Celebrity: qué pasa este domingo en la gala de beneficios

El domingo tendrá lugar la gala de beneficios, una instancia importante para los participantes que logren destacarse con sus preparaciones. Los mejores platos recibirán medallas y distintos beneficios que podrán resultar determinantes para afrontar los desafíos de la semana.

Estas ventajas representan una oportunidad para tomar cierta distancia de las instancias de riesgo y llegar mejor posicionados a las próximas pruebas. En una competencia cada vez más exigente, conseguir una medalla puede marcar una diferencia en el camino hacia la final.

La gala también será clave para observar cómo se desempeñan las celebridades y qué participantes consiguen sobresalir frente a las exigencias del jurado.

Gala de última chance: quiénes pueden conseguir un lugar en el balcón

El lunes llegará el turno de la gala de última chance de MasterChef Celebrity. Allí, los participantes que hayan presentado los peores platos durante la semana deberán competir por una oportunidad para continuar en la competencia sin quedar expuestos a la eliminación.

La dinámica será determinante: solamente uno de los concursantes conseguirá subir al balcón y asegurarse una semana más dentro del reality. El resto recibirá el temido delantal negro, que los dejará directamente en la gala de eliminación del martes.

De esta manera, la emisión del lunes terminará de definir el grupo de celebridades que deberá afrontar la prueba decisiva. Cada preparación tendrá un peso especial, ya que un error puede significar quedar a un paso de abandonar el programa.

El lunes llegará la gala de última chance, donde los famosos buscarán subir al balcón y evitar el delantal negro que los dejará en riesgo de eliminación.

MasterChef Celebrity y las filtraciones: la preocupación de Telefe por los eliminados

La expectativa por conocer al próximo eliminado también está atravesada por una situación que genera preocupación en Telefe: las filtraciones sobre los resultados de la competencia.

Desde el comienzo de esta edición, cinco de los siete participantes que ya abandonaron el reality habrían sido anticipados antes de que sus respectivas eliminaciones salieran al aire. Esta situación afecta el misterio que rodea a uno de los momentos más importantes del ciclo.

A diferencia de las semanas anteriores, hasta el momento no circulan versiones confirmadas sobre quién podría convertirse en el octavo eliminado. Por eso, las próximas emisiones serán fundamentales para conocer cómo queda conformada la placa de participantes en riesgo.

Con la gala de beneficios del domingo, la última chance del lunes y la eliminación del martes 1 de diciembre, MasterChef Celebrity tendrá una semana cargada de definiciones que puede cambiar el rumbo de la competencia.