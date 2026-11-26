La competencia de MasterChef Celebrity avanza con nuevas pruebas, desafíos cada vez más exigentes y despedidas inesperadas. Desde el comienzo de la temporada, varias figuras tuvieron que abandonar las cocinas tras no convencer al jurado. Quiénes son los participantes que quedaron afuera y cómo fueron sus últimas galas.

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MasterChef Celebrity 2026: quiénes fueron los eliminados hasta hoy

A lo largo de las primeras semanas del reality, siete participantes se despidieron de la competencia. Algunos abandonos se conocieron antes de su emisión por filtraciones, mientras que otros sorprendieron a los seguidores del programa.

Hasta este jueves 26 de noviembre, los eliminados de MasterChef Celebrity son:

Pachu Peña.

Paula Trápani.

Morena Beltrán.

Alejandro Lerner.

Diego Ramos.

Julieta Nair Calvo.

Luciana Geuna.

Cada salida estuvo marcada por errores técnicos, problemas durante las preparaciones y decisiones del jurado integrado por Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui.

Cómo fueron las eliminaciones de MasterChef Celebrity 2026

Pachu Peña fue el primer eliminado de la temporada y también protagonizó la primera filtración del certamen. El humorista había dado indicios de su salida durante un móvil, cuando contó que se estaba preparando para continuar con su obra de teatro. Finalmente, quedó afuera tras un mano a mano con Alejandro Lerner y Diego Ramos. Su plato, bautizado "Mila Clown", estaba acompañado por un puré andino. Sin embargo, la preparación no convenció a los chefs y encontraron un papel film dentro de la milanesa, un error que terminó siendo determinante.

Paula Trápani fue la segunda participante en abandonar las cocinas. Su eliminación había sido anticipada por Ángel de Brito, quien también deslizó que la conductora no se había marchado en los mejores términos. Quedó mano a mano con Mike Amigorena y presentó un risotto rojo con calamares. El jurado cuestionó la cocción de los mariscos. Después de su salida, durante un streaming con Yanina Latorre, aseguró que no se había sentido acompañada por los chefs durante la prueba.

Morena Beltrán se despidió en la gala del 19 de octubre, luego de un mano a mano con Julieta Nair Calvo. Su eliminación había sido anticipada por el Pollo Vignolo y Oscar Ruggeri durante una transmisión de ESPN. La preparación que presentó fue una milanesa de mondongo con huevo frito y puré, pero no logró superar la evaluación del jurado.

Alejandro Lerner fue el primer eliminado cuya salida no se había filtrado antes de la emisión. El 27 de octubre perdió un mano a mano contra Grego Rossello en un desafío de lemon pie. Los participantes tuvieron 60 minutos para preparar el postre. Los errores en las cantidades de los ingredientes, la cocción de la masa y la ejecución general complicaron su desempeño.

Pachu Peña, Paula Trápani y Luciana Geuna son algunos de los famosos que quedaron fuera del reality

Diego Ramos se convirtió en el quinto eliminado después de cinco semanas de competencia. Su salida se produjo durante una gala dedicada a los ñoquis. Presentó ñoquis de sémola con crema de champiñones, nueces y queso azul, pero el jurado encontró problemas técnicos en la preparación, especialmente una salsa cortada y la falta de gratinado.

Julieta Nair Calvo quedó afuera el 11 de noviembre, tras perder el mano a mano final contra Grego Rossello. El desafío consistía en preparar empanadas caseras con un repulgue perfecto. A pocos minutos del cierre, a la actriz se le cayó el relleno al piso y tuvo que resolver el inconveniente sobre la marcha. Tras la gala, Grego reconoció que ese accidente había sido determinante para continuar en el programa. Julieta se despidió entre lágrimas y dejó abierta la posibilidad de regresar mediante el repechaje.

Luciana Geuna fue la última eliminada hasta el momento. Su salida ocurrió el 24 de noviembre, luego de un mano a mano con Juli Poggio. En una prueba de 60 minutos con un fondo oscuro de carne y caldo de huesos, preparó un risotto de hongos con ojo de bife desmechado. El jurado cuestionó el punto de cocción del arroz y decidió su eliminación. Su salida también había sido anticipada por Ángel de Brito en Bondi Live.

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity

Con la eliminación de Luciana Geuna, ya son siete las figuras que dejaron la competencia en esta temporada. Mientras el certamen continúa, los participantes que siguen en carrera deberán superar nuevos desafíos para acercarse a la gran final de MasterChef Celebrity.