La plataforma pública Contar estrena hoy una nueva temporada de Nadie es inocente

La plataforma pública y gratuita Contar estrena hoy la segunda temporada del podcast "Nadie es inocente", ahora titulado "El agua electrizada", basado en la novela homónima de Charlie Feiling (1961-1997) y que cuenta con un elenco integrado por Rafael Spregelburd, Sofía Palomino, Luis Ziembrowski, Valeria Lois, Manuel Callau, Gerardo Chendo, Valeria Correa y Ricardo Patán Ragendorfer, en su rol de narrador de la ficción.

Después de la primera temporada del podcast, basada en cuentos policiales argentinos de autores y autoras como Mariana Enríquez y Samantha Schweblin, Contar lanza hoy la segunda temporada, que se sitúa en fines de 1989, "en los claroscuros de la postdictadura y en el paisaje urgente de la hiperinflación", señaló Contar en un comunicado de prensa.

"Tony, un ex liceísta naval, deberá enfrentar el supuesto suicidio de El Indio, un ex compañero de colegio que siguió la carrera militar. Irene, la hermana menor de su amigo, encuentra un papel entre sus pertenencias en el que se hace referencia a un extraño crimen en el que dos mujeres aparecieron muertas en una bañadera. A partir de ahí, los dos se involucrarán en una intriga que pone de manifiesto las miserias del mundo en el que se mueven: un mundo de policías con pasado turbio, familias bilingües que no hablan de nada y sexualidades reprimidas tan trágicas como patéticas", agrega el comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El podcast de la plataforma pública estará acompañado, además, por tres programas de entrevistas que abordan la obra escrita de C. E. Feiling -tal como firmaba- en sus diferentes aspectos; un acercamiento a la novela, que fue publicada en 1992 y parte de la hipótesis de un hecho policial rea, desde las múltiples aristas que la rodean en lo social, político y cultural.

Las diferentes personalidades del mundo literario y policial serán entrevistadas por Ragendorfer en el segundo subsuelo de la Biblioteca Nacional, recreando en código de género el clima particular del proyecto. Serán ellos: las periodistas y escritoras Gabriela Esquivada y Paula Rodríguez, el comisario inspector retirado de la Policía Bonaerense Luis Vicat y el escritor Juan José Becerra.

"El agua electrizada" tendrá seis capítulos de 20 minutos cada uno; es producida por Contenidos Públicos S.E. -administra las señales Pakapaka, Encuentro y DeporTV- y Los Andes Cine para Contar; y cuenta con el apoyo de la Biblioteca Nacional.

Con información de Télam