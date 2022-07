Ezio Massa, el argentino que vendió todo por su hijo y fundó una productora en Estados Unidos

El director, productor y guionista argentino Ezio Massa acaba de fundar su productora en Estados Unidos, pero lejos de perseguir el sueño americano, la mudanza la realizó para vivir cerca de su hijo, en Nueva York, y vendió su casa en Argentina para hacer lo único que sabe: cine.

"Yo arranqué filmando publicidad a los 19 años, mintiendo la edad, para ganar una cuenta con la agencia en la que trabajaba. Hice mi primer largo a los 21 y de ahí toda mi carrera fue en el Lado B. Muchos de mis amigos, con los que estudié cine, fueron entrando a productoras más grandes o estudios de televisión. A mí siempre me tocó la parte independiente", dijo Massa, quien aseguró que no puede estar más de una semana separado de su hijo.

"No digo esto como algo muy bueno -agregó-, porque siempre sentís que no calzás nunca. No tuve lo que a muchos le pasó, que lo ordena y hace que te dediques a eso. Yo fui un freak toda mi vida. En Formosa querer ser director de cine es como querer ser astronauta, algo medio extraño".

Hace seis años, Massa pesaba 300 kilos y estuvo a punto de movilizarse en silla de ruedas. Tenía vergüenza de ver gente y se sentía que había fracasado como padre. Sin embargo, en una charla con su amigo y también cineasta Daniel de la Vega, entendió que debía superarse a si mismo para salir adelante. "Estaba muy mal de salud y me reinventé para estar cerca de mi hijo", se sinceró.

Así se fue que filmó "Alter ego", con un elenco que incluyó a Eric Robert y Dylan Walsh, un actor que había arrancado con Paul Newman y Clint Eastwood, y con la que ganó 21 premios en festivales, "La película la pagué casi toda yo, con la venta de mi departamento. Así me fui, con una película independiente, que es la que sé hacer. Y no podía caminar más de 20 pasos a la vez, porque no podía respirar. Y no lo digo como algo bueno, yo no soy el Messi gordo del cine", comentó.

"Yo nunca había estado en ningún festival de Estados Unidos, pero con el Covid, la mandé a todos lados y pasó algo que no controlé. Fuimos a muchos festivales y ganamos 21 premios. De golpe, fui director del año en Indio Global, la India. Fueron muchas botellas al mar y no sabés de dónde te llega lo que te llega", recordó con orgullo.

Si bien "Alter ego" no forma parte de BFAM Entertainmet, fue el impulso inicial para que Massa comenzara a circular en Estados Unidos. A su socio Harry Chamberry ya lo conocía desde hacía varios años, pero no fue hasta este que se juntaron para darle forma a un proyecto que cuenta con el policial negro "After Duel" y la comedia "Back to the Closet".

"Ezio tiene una mirada muy particular dentro del cine de género que puede ponerse en otro tipo de historias también. Tiene un punto de vista diferente al que puedo tener yo y que suma mucho. También, a veces tenemos las mismas ideas por separado", explicó Chamberry.

El productor y también actor se encuentra en Argentina para conocer locaciones y posibles coproducciones. "Esa es una de las razones por las que estoy acá como productor. También buscamos talentos de acá. Sabemos que hay muy buenos técnicos en las áreas tanto de producción como de filmación y de posproducción".

"Para asociarme -acotó Massa-, le puse como condición que siempre haya una pata argentina. El cine argentino tiene muchísimo para aportar. Sé que es un momento en el que nos estamos mirando con mucha bronca, pero es cuando pasa eso que nos tenemos que mirar para ver lo bueno y cómo salir".

"Harry va a conocer la Patagonia y el Norte, para ver que acá se puede filmar mucho y muy bien. Vamos a ir a Rosario, donde estamos tramando algo. Cualquier cosa que no se filme en Estados Unidos es de bajo costo para ellos. Por eso están Canadá y México, por ejemplo", dijo el director argentino.

Cinéfilo, el realizador se define en la infancia como "un gordito que se escapaba fingiendo ataques de asma para ir al cine" y así nació su amor por el séptimo arte. "El único tatuaje que tengo es uno de (Alfred) Hitchock", dijo.

Así, explicó que "'Alter ego' fue una película pensada para filmarse en tiempo real para que sea filmada en diez días. Cristian Slater tenía el guion, le gustaba, pero se jugaba el contrato de 'Mr. Robert'".

"Si bien armamos una productoras con dos películas, una con un presupuesto razonable para allá y otra más indie, la realidad es que hoy no hay director que no haga series. La misma realidad de acá pasa allá: todo pasa por las plataformas", explicó sobre el próximo paso que BFAM podría dar.

"Hay que estar preparado para las series -señaló-, por eso necesito una actualización para los que venimos del cine puro y duro. Que hayas visto 'Stranger Things' con tu hijo, no quiere decir hayas visto series".

Y en ese sentido, explicó: "Más allá del juicio de valor, depende del juicio de cada uno para poder sacar algo de cada cosa. De una serie mediocre quizá aparece algo que te hace un click y en otras que son brillantes, uno se pone una vara y ver qué es lo que más me interesa; todo es consecuencia de laburo. 'Ahí tenés que fluir, ser agua', como decía Bruce Lee".

Con información de Télam