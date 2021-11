Con un emotivo Pepe Soriano y un recuerdo a Solanas, arrancó el Festival de Mar del Plata

(Por enviado especial).- La edición 36 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata dio comienzo hoy con el filme "Tres a la deriva del acto creativo", de Fernando 'Pino' Solanas, con la presencia de sus hijos, su esposa, el pintor Felipe 'Yuyo' Noé, su hijo Gaspar y un emotivo Pepe Soriano, quien recibió el premio Ástor Piazzolla a la trayectoria.

'Yuyo' Noé es uno de los protagonistas del documental póstumo de Solanas, junto a Tato Pavlovsky, que contó con la participación de la familia del fallecido cineasta, como también del director Gaspar Noé, quien está en esta en Mar del Plata para, además, presentar su última película, "Vortex", que ya tuvo un aplaudido paso por Cannes.

Un emocionado Pepe Soriano fue invitado a subir a recibir el galardón. Entre aplausos del público, el nonagenario intérprete hizo un repaso de sus 74 años de carrera y pidió aplausos para su esposa, presente en en Auditorium. Soriano presenta en el festival "Nocturna", el buen filme de Gonzalo Calzada que ha pasado por las salas porteñas.

El acto de apertura comenzó a las 20 y contó con la presencia de varios funcionarios como el ministro de Cultura, Tristán Bauer, quien afirmó que las industrias culturales fueron "de las más golpeadas" por la pandemia, a la vez que destacó que desde la cartera que dirige se destinaron 20.000 millones de pesos hacia la actividad, de los cuales 8.000 millones fueron para el sector audiovisual.

"Ahora la energía está puesta en producir y trabajar", dijo Bauer, a la vez que agregó que la industria aporta valor tanto simbólico como "desde el punto de vista económico".

A su vez, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, afirmó que una de los objetivos de su gestión es el de "empezar a reactivar la actividad", mientras, además, destacó que 13 municipios de la provincia han abierto salas para formar parte un festival que tendrá como película de clausura "Madres paralelas", de Pedro Almodóvar.

Otro de los presentes fue el presidente del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Luis Puenzo, "Es algo histórico", dijo Puenzo, además de destacar que 16 provincias van a tener actividades presenciales del festival y que, de esta forma, se tiene un "cine asociado a las comunidades".

El titular del Incaa destacó el trabajo mancomunado entre el instituto, el Gobierno Nacional, el Provincial y el Municipio de General Pueyrredón para que se pudiera realizar, tanto presencial como online, esta nueva edición del certamen cinéfilo.

En ese mismo sentido se explayó el intendente municipal, Guillermo Montenegro, quien habló tras la presentación de la programación por parte del presidente del festival, Fernando Juan Lima, y su directora, Cecilia Barrionuevo.

En esta nueva edición mixta, Mar del Plata trae esperadas cintas de Paolo Sorrentino, Alex de la Iglesia, Hong Sangsoo, Jane Campion, Celine Sciamma, además de retrospectivas de Clint Eastwood y la actriz japonesa Machiko Kyo.

Único festival Clase A de América Latina, privilegio que comparte con certámenes europeos como Cannes, Berlín y Venecia, Mar del Plata ofrecerá este año una programación que se podrá ver gratis, online, a través de la página del festival, además de las funciones presenciales en los cines de Mar del Plata.

La Competencia Internacional presenta 12 producciones en total, provenientes de Francia, Estados Unidos, Corea del Sur, Italia y Georgia, entre las que se destacan "Petite maman", de Céline Sciamma (cuya "Retrato de una mujer en llamas" se estrenó recientemente en Argentina); "Hit the road", del reconocido cineasta iraní Panah Panahi; "Quién lo impide", que el español Jonás Trueba presentó en la última edición del Festival de San Sebastián; a los que se suma el filme de Malena Solarz, "Álbum para la juventud", la única producción nacional en la puja por los premios Ástor Piazzolla.

Con 12 películas, la Competencia Argentina presenta "Una escuela en Cerro Hueso" (Betania Cappato), que tuvo su premiere mundial en la última Berlinale; "Punto Rojo" de Nicanor Loreti (que con "Diablo" ganó en Mar del Plata el premio a la mejor película argentina en 2011); y "La luna representa mi corazón", del director argentino de origen taiwanés Juan Martín Hsu ("La Salada").

Entre las esperadas novedades de cine autor internacional que aún no llegaron a la cartelera local, se podrá ver en el encuentro marplatense la última producción del italiano Paolo Sorrentino -ganador del Oscar en 2014 por "La gran belleza"-, quien en "Fue la mano de Dios", narra la historia de amor y liberación de un joven luego de que su vida da un vuelco gracias a una situación con Diego Maradona.

También se podrán ver los últimos filmes de Denis Côté, que extrema su talento para el humor absurdo en la insólita "Hygiène sociale"; del maestro surcoreano Hong Sangsoo, que aborda una historia romántica en "In Front of Your Face"; y del tailandés Apichatpong Weerasethakul (que animará una de las Charlas con Maestros), y presentará en Mar del Plata "Memoria", una historia plagada de enigmas y misterios con Tilda Swinton como protagonista.

Con información de Télam