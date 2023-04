"Jeanne du Barry", el drama de época con el que Johnny Depp retorna al estrellato, abrirá Cannes

El drama de época "Jeanne du Barry", dirigido por la francesa Maïwenn Le Besco y protagonizada por Johnny Depp, abrirá la 76° edición del Festival de Cannes con su relato centrado en una joven de clase trabajadora que utiliza su inteligencia y atractivo para ascender en la escala social hasta llegar a convertirse en la favorita del rey Luis XV.

Luego de tres años sin apariciones en películas, Depp, quien tuvo un declive en su profesión a partir de las acusaciones de su exesposa Amber Heard, a quien ganó un juicio por difamación por 15 millones de dólares, recupera su lugar en la cima de la actuación con este drama épico que inaugurará el festival de cine más prestigioso del mundo, que tendrá lugar del 16 al 27 de mayo próximos.

La cinta sigue a Jeanne, una joven de clase trabajadora ávida de cultura y placer que asciende jerarquías sociales hasta ser la favorita de Luis XV, quien desconociendo su condición de cortesana, recupera a través de ella su apetito por la vida y ambos se enamoran perdidamente. Contra todo decoro y etiqueta, Jeanne se traslada a Versalles, donde su llegada escandaliza a la corte.

El sexto filme de Maïwenn Le Besco tendrá su premiere mundial en Cannes el próximo 16 de mayo en el Grand Théâtre Lumière luego de la ceremonia de apertura.

Otras películas de relieve que se presentarán en esta edición del festival, cuyo jurado será presidido por el sueco Ruben Östlund, último ganador de la Palma de Oro por "Triángulo de la tristeza" y también por su anterior filme "The Square" (2017), son la nueva de Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon" y la quinta entrega de "Indiana Jones".

La programación completa del festival se difundirá el próximo 13 de abril.

Con información de Télam