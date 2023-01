La Berlinale incluye dos películas argentinas en sus secciones de cine juvenil para su 73ra. edición

Los filmes "Desperté con un sueño", de Pablo Solarz, y "Almamula", de Juan Sebastián Torales, son las dos producciones argentinas que formarán parte de las secciones Generation Kplus y 14plus de cine juvenil en la 73ra. edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, que se desarrollará entre el 16 y el 26 de febrero próximos en la capital alemana.

La inclusión de ambos títulos fue informada hoy por la organización de la Berlinale, que desde mediados de diciembre comenzó a dar a conocer la lista de películas que formarán parte del encuentro cinéfilo, aunque su programación completa será publicada el martes 7 de febrero.

"Desperté con un sueño", dirigida por Solarz -conocido por "El último traje" (2018)-, sigue la historia de un adolescente de la ciudad uruguaya de La Paloma que, contra los deseos de su madre, se embarca en una aventura de autodescubrimiento en la que, a pesar de sus bemoles y traspiés, confirma su anhelo de transformarse en actor.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Lucas Ferro, Mirella Pascual, Romina Peluffo, Ema Sena, Calú Caride, Alegría Parra y Agua Clara Fernández son parte del elenco de la cinta, que participará en Kplus, una de las que integran los apartados Generation del festival, dedicados a aquellas narrativas que exploran el mundo de las infancias y las adolescencias.

Por su parte, en 14plus, la otra sección análoga del certamen, tendrá su espacio "Almamula", filme centrado en Nino, un chico de 12 años cuya familia se muda al monte santiagueño para protegerlo de las agresiones que recibe por ser homosexual, aunque la culpa, la soledad y la monotonía lo llevarán a buscar una escapatoria de su realidad en base a una oscura leyenda popular.

La película de Torales -que nació en Santiago del Estero y hoy en día vive en Francia- cuenta con un elenco integrado por Nicolás Díaz, Martina Grimaldi, María Soldi, Cali Coronel y Luisa Lucía Paz, entre más.

En tanto, este lunes último se conoció que otros tres títulos de factura nacional tendrán su participación en la Berlinale: se trata de "Arturo a los treinta", de Martín Shanly; "El rostro de la medusa", de Melisa Liebenthal; y el documental "El juicio", de Ulises de la Orden, que formarán parte de la sección Forum, enfocada en el cine experimental.

También "Roger suelto", proyecto de Natalia Smirnoff -que ya había competido en 2010 por el Oso de Oro con su filme "Rompecabezas"- dirá presente en el prestigioso mercado de coproducción del circuito, que será inaugurado con la comedia "She Came to Me", de Rebecca Miller y con los protagónicos de Peter Dinklage y Anne Hathaway.

A principios de 2023, se anunció que el festival recibirá 2,2 millones de euros extra, elevando su presupuesto a 12,9 millones, en una muestra de apoyo por parte del Gobierno alemán en un contexto de crisis mundial para la industria cinematográfica, que no logra levantar cabeza desde 2020 tras las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Junto con Cannes y Venecia, la Berlinale es uno de los principales festivales internacionales de cine y dada la actual situación sanitaria en Alemania, el certamen volverá a celebrarse sin restricciones.

Con información de Télam